Pontul zilei de marți, 28 ianuarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4,25 la Superbet pentru Hermannstadt – UTA

Etapa cu numărul 24 din SuperLiga debutează vineri, 31 ianuarie, cu cel de la Sibiu dintre Hermannstadt și UTA. De aici vine și pontul zilei. Cele două au remizat în partida tur, scor 1-1, dar elevii lui Marius Măldărășanu nu au pierdut niciodată un meci contra arădenilor pe teren propriu. Pariorii pot face un profit frumușel la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4,25.

Hermannstadt păstrează speranțe pentru un loc de play-off, având . Gruparea antrenată de Marius Măldărășanu are 4 puncte după primele două jocuri din 2025, primul fiind un rezultat de egalitate pe terenul campioanei României.

Sibienii s-au impus fără drept de apel în deplasarea de la Iași, care a dus la demiterea lui Emil Săndoi, iar UTA vine după un . Partida de pe stadionul „Francisc von Neumann” a fost decisă de , transformat de Florin Tănase.

la finalul partidei, fiind nemulțumit de decizia care a fost luată din camera VAR și care .

Hermannstadt – UTA, două formații aflate în etape diferite în acest sezon

Dacă Hermannstadt a ajuns la 7 etape consecutive fără înfrângere în SuperLiga României, UTA are doar două victorii în ultimele 9 jocuri. Arădenii au parte de un sezon dificil pe prima scenă a fotbalului românesc, dar chiar și așa, sunt la doar 4 puncte în spatele adversarei de vineri.

Bet Builder-ul pe care vi-l propunem pentru această partidă este format din patru pronosticuri, iar cota finală ajunge la 4,25. Mizăm pe încă un meci bun făcut de echipa lui Marius Măldărășanu.

Pentru început, am ales să mergem pe ”Victorie Hermannstadt”, apoi am mers la ce echipă marchează primul gol și am ales ”Golul 1 – Hermannstadt”. Am continuat tot pe varianta goluri și am ales ”Peste 1.5 goluri în meci”, iar pronosticul final ales pentru acest Bet Builder este ”Prima repriză peste 0.5 goluri”.

2,30 este cota oferită de SUPERBET pentru pronosticul ”Victorie Hermannstadt” la meciul dintre Hermannstadt și UTA