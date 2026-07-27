Pariuri sportive

Pontul zilei de marți, 28 iulie. Cotele Superbet pentru câștigarea titlului în SuperLiga. Cine sunt marile favorite

Cu pontul zilei de marți, 28 iulie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe una dintre cotele pentru câștigarea SuperLigii. Ce șanse au echipele după startul noului sezon.
FANATIK
27.07.2026 | 21:50
Pontul zilei de marti 28 iulie Cotele Superbet pentru castigarea titlului in SuperLiga Cine sunt marile favorite
SPECIAL FANATIK
Pontul zilei de marți, 28 iulie, vă prezintă cum arată cotele pentru câștigarea titlului în SuperLiga. Sursă foto: colaj Fanatik
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Chiar dacă nu au trecut decât două etape din noua stagiune a SuperLigii, lucrurile ne arată în principu la ce să ne așteptăm în actuala ediție. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET dacă vor alege inspirat câștigătoarea din sezonul 2026/2027.

Pontul zilei de marți, 28 iulie. Ce cote au echipele din SuperLiga la câștigarea campionatului

Deși este devreme pentru a te putea pronunța cu exactitate cine se va impune în lupta pentru bătălia la titlu, este un moment prielnic pentru pariori să facă o investiție curajoasă care ar putea să le aducă la finalul sezonului un profit important.

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Principalele favorite sunt văzute FCSB și Universitatea Craiova, ambele cu o cotă de 3.00 la SUPERBET. După rușinea trăită în stagiunea trecută, când nici nu au prins play-off-ul, ”roș-albaștrii” au început în forță cu două victorii și fără gol primit.

De partea cealaltă, după un 4-0 categoric cu UTA în runda de deschidere, campioana din Bănie a suferit un eșec usturător cu Dinamo, scor 1-5. Chiar și așa, Craiova este văzută cu șanse foarte mari să-și apere titlul, deoarece beneficiază de un lot extrem de valoros.

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Rapid are șansa a treia

În spatele celor două mari favorite se află Rapid, cu o cotă de 7.00. Sosirea lui Daniel Pancu pe banca tehnică a reaprins speranțele de titlu în Giulești, deși antrenorul a spus clar că este extrem de dificil să reușească o astfel de performanță din primul an.

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După ce în sezonul trecut s-a bătut la titlu până aproape de finalul sezonului, U Cluj are acum doar a patra șansă. Bookmakerii au oferit o cotă de 10.00 trupei pregătite de italianul Cristiano Bergodi.

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CFR Cluj și Dinamo și-au adus pe banca tehnică doi antrenori portughezi și speră ca aceștia să realizeze performanțe mai mari decât predecesorii lor. Cele două formații au la SUPERBET cotă de 12.00 pentru a se încorona la final.

Farul conduce plutonul outsiderelor

În spatele celor șase echipe văzute cu cele mari șanse la titlu se naște o adevărată prăpastie. Prima după ele este Farul lui Neluțu Sabău, cu o cotă de 40.00, urmată de revelația sezonului precedent, FC Argeș, care este cotată la 50.00.

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Mai departe, șansele scad vertiginos, iar FC Botoșani și UTA au primit din partea SUPERBET o cotă de 70.00. Deși a adunat patru puncte în primele două etape, Oțelul a primit o cotă de 90.00.

Ultimele pe listă sunt echipele care se confruntă cu probleme financiare și cele nou promovate: Petrolul (cotă 250.00), Corvinul (275.00), Sepsi OSK (400.00), Csikszereda (650.00) și FC Voluntari (750.00).

  • 12.00 este cota oferită de SUPERBET pentru pariul ”CFR Cluj câștigă titlul de campioană în SuperLiga României”

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