Pariuri sportive

Pontul zilei de marți, 28 octombrie, din SuperLiga. Ce cote au FCSB și CFR Cluj pentru calificarea în play-off

Cu pontul zilei de marți, 28 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe calificarea lui FCSB și CFR Cluj în play-off-ul SuperLigii.
FANATIK
27.10.2025 | 23:15
Pontul zilei de marti 28 octombrie din SuperLiga Ce cote au FCSB si CFR Cluj pentru calificarea in playoff
Pontul zilei de marți, 28 octombrie, vă prezintă ce cote au FCSB și CFR Cluj pentru a ajunge în play-off. Sursă foto: Colaj Fanatik
O nouă etapă din SuperLiga României s-a încheiat, iar clasamentul a început să prindă contur după 14 runde disputate. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET dacă vor miza pe calificarea în play-off a formațiilor FCSB și CFR Cluj.

Pontul zilei de marți, 28 octombrie. Cotă de 1,40 pentru calificarea FCSB-ului în play-off

FCSB a avut un început surprinzător de sezon. Câștigători ai ultimelor două ediții de SuperLiga, elevii lui Elias Charalambous au suferit în multe rânduri, ba chiar au pierdut cu nou-promovatele Metaloglobus și FC Argeș.

Ei bine, lucrurile par a se fi așezat în tabăra campioanei, succesul cu 4-0 în fața lui UTA oferind o încredere foarte mare. După 14 etape disputate, FCSB se află pe locul 10, cu 16 puncte, la doar trei lungimi de primul loc care asigură prezența în play-off. Ei bine, în acest context, SUPERBET a oferit cota de 1,40 pentru ca elevii lui Elias Charalambous să se afle printre primele 6 echipe după 30 de runde.

Cotă de 2.75 pentru prezența lui CFR Cluj în play-off

Spre deosebire de FCSB, CFR Cluj a cedat în etapa a 14-a din SuperLiga. „Feroviarii” au pierdut cu scorul de 0-2 în fața Farului Constanța, iar situația vicecampioanei s-a complicat.

Cu 13 puncte acumulate în primele 14 runde din SuperLiga, CFR Cluj se află la șase lungimi de primul loc care asigură prezența în play-off. Rămasă fără antrenor după concedierea lui Andrea Mandorlini, formația din Gruia speră la o revenire a lui Dan Petrescu. În acest context, SUPERBET oferă o cotă de 2,75 pentru ca „feroviarii” să ajungă pe loc de play-off până la finalul campionatului regulat.

În concluzie, pontul zilei de marți, 28 octombrie, SUPERBET ne oferă o cotă totală de 3.85 pentru ca FCSB să ajungă în play-off, respectiv 2,75 ca vicecampioana CFR Cluj să se afle în primele 6 echipe din SuperLiga.

