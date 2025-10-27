Pontul zilei de marți, 28 octombrie, din SuperLiga. Ce cote au FCSB și CFR Cluj pentru calificarea în play-off

ADVERTISEMENT

O nouă etapă din SuperLiga României s-a încheiat, iar clasamentul a început să prindă contur după 14 runde disputate. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET dacă vor miza pe calificarea în play-off a formațiilor FCSB și CFR Cluj.

Pontul zilei de marți, 28 octombrie. Cotă de 1,40 pentru calificarea FCSB-ului în play-off

FCSB a avut un început surprinzător de sezon. Câștigători ai ultimelor două ediții de SuperLiga, elevii lui Elias Charalambous au suferit în multe rânduri, ba chiar au pierdut cu nou-promovatele Metaloglobus și FC Argeș.

Ei bine, lucrurile par a se fi așezat în tabăra campioanei, . După 14 etape disputate, FCSB se află pe locul 10, cu 16 puncte, la doar trei lungimi de primul loc care asigură prezența în play-off. Ei bine, în acest context, SUPERBET a oferit cota de 1,40 pentru ca elevii lui Elias Charalambous să se afle printre primele 6 echipe după 30 de runde.

Cotă de 2.75 pentru prezența lui CFR Cluj în play-off

Spre deosebire de FCSB, CFR Cluj a cedat în etapa a 14-a din SuperLiga. „Feroviarii” au pierdut cu scorul de 0-2 în fața Farului Constanța, iar situația vicecampioanei s-a complicat.

Cu 13 puncte acumulate în primele 14 runde din SuperLiga, CFR Cluj se află la șase lungimi de primul loc care asigură prezența în play-off. Rămasă fără antrenor după concedierea lui Andrea Mandorlini, . În acest context, SUPERBET oferă o cotă de 2,75 pentru ca „feroviarii” să ajungă pe loc de play-off până la finalul campionatului regulat.

În concluzie, pontul zilei de marți, 28 octombrie, SUPERBET ne oferă o cotă totală de 3.85 pentru ca FCSB să ajungă în play-off, respectiv 2,75 ca vicecampioana CFR Cluj să se afle în primele 6 echipe din SuperLiga.