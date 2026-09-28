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Estadio Ramon Sanchez Pizjuan din Sevilla este arena unde Spania va juca primul meci oficial în fața propriilor fani după ce a cucerit Cupa Mondială la turneul final din SUA, Mexic și Canada, din vara acestui an. Adversara „Furiei Roja” va fi o națională experimentată a Croației. Acest meci intră pe „Pontul zilei” de marți, 29 septembrie, cu o cotă de 3,75 oferită de un Bet Builder.

Pontul zilei de marți, 29 septembrie 2026. Mizăm pe Spania în duelul cu Croația

Spania a debutat în forță în Liga A din UEFA Nations League, trecând cu scorul de 3-2, în deplasare, de Anglia. Pe Wembley a fost, în weekend, un super meci, în care oricare dintre cele două formații puteau să se desprindă la un moment dat. Șansa a făcut ca învingătoarea să fie Spania, campioana mondială în exercițiu.

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Marți, 29 septembrie, de la ora 21:45, , la Sevilla, primul meci oficial pe teren propriu după aventura de succes de peste ocean. În fața elevilor lui Luis de la Fuente va sta naționala Croației. Modric & co. pleacă din postura de outsideri în acest meci, iar asta se vede în cotele caselor de pariuri. De pe Bet Builder-ul pe care îl construim la SUPERBET nu putea lipsi un „1 solist” la cotă 1,20.

Campioana mondială, așteptată să atace în valuri și să domine clar meciul cu Croația

la CM 2026, dar și pe Wembley, că are o forță ofensivă de temut. În finala cu Argentina, ibericii au avut nu mai puțin de 12 șuturi pe poarta sud-americanilor. Acum, cu Anglia, Spania a tras de 5 ori pe poarta locului 3 de la Mondiale. La meciul cu Croația, Spania va avea din nou multe atacuri și, credem noi, ”peste 6,5 șuturi” cadrate. Cota la SUPERBET este de 1,66.

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Din atacurile favoriților, dar și din cele ale oaspeților, ar putea rezulta și mai multe lovituri de colț. Pariul „peste 8,5 cornere în meci” are cota 1,70 la SUPERBET. Ultimul pariu de pe acest Bet Builder face referire la goluri. Mizăm pe „peste 2,5 goluri” în meci pentru o cotă de 1,50.

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Pontul zilei de marți, 29 septembrie: Bet Builder la Spania – Croația:

1 – cotă 1,20

Peste 6,5 șuturi pe poartă spania – cotă 1,66

Peste 8,5 cornere în meci – cotă 1,70

Peste 2,5 goluri în meci – cotă 1,50

Cotă finală: 3,75