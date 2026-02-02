Pariuri sportive

Pontul zilei de marți, 3 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru FC Hermannstadt – Rapid

Cu pontul zilei de marți, 3 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.50 la meciul FC Hermannstadt - Rapid.
Pontul zilei de marți, 3 februarie, poate aduce un câștig bun. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
SuperLiga programează o rundă intermediară la mijlocul acestei săptămâni, iar pontul zilei de marți, 3 februarie, vine de la partida dintre FC Hermannstadt și Rapid, din etapa cu numărul 25. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4.50.

Pontul zilei de marți, 3 februarie. Cotă de 4.50 cu care puteți da lovitura la întâlnirea FC Hermannstadt – Rapid

Duelul dintre FC Hermannstadt și Rapid vine într-un moment extrem de important pentru ambele combatante. Sibienii au prins încredere după victoria uriașă de la Slobozia și speră să dea lovitura și în fața giuleștenilor în meciul programat marți, 3 februarie, de la ora 20:30.

”Alb-vișinii” sunt cu moralul la pământ după eșecul de pe teren propriu cu U Cluj, dar au avut noroc cu faptul că și rivalele la titlu s-au împiedicat. Însă, trebuie să-și revină urgent pentru că orice pas greșit îi poate îndepărta de obiectivul propus.

Vremea, factor important în duelul de la Sibiu

Pentru Bet Builder-ul de la partida FC Hermannstadt – Rapid am ales cinci pronosticuri ce par realizabile. Meciul se va desfășura în condiții de frig pătrunzător, iar acest lucru ar putea să influențeze negativ jocul și atunci a, decis să mizăm pe variantele ”total goluri FC Hermannstadt: sub 1.5” și ”total goluri: sub 2.5”.

Partida are o miză extrem de mare pentru ambele combatante, iar presiunea ar putea să-și pună amprenta pe evoluția jucătorilor. Ținând cont de acest aspect am ales pronosticurile ”total cornere: sub 10.5” și ”total cornere FC Hermannstadt: sub 4.5”.

Giuleștenii vor încerca să spele rușinea ultimei înfrângeri și vor dori să controleze jocul, lucru care probabil că îi va conveni și echipei lui Dorinel Munteanu, care va încerca să dea lovitura pe contraatac. Așa că am hotărât să jucăm ”șuturi pe poartă Daniel Paraschiv: peste 0.5”.

Așadar, Bet Builder-ul de cotă 4.50 de la SUPERBET pentru meciul FC Hermannstadt – Rapid conține următoarele pariuri:

  • total goluri: sub 2.5 goluri – cotă 1.67
  • total goluri FC Hermannstadt: sub 1.5 – cotă 1.34
  • șuturi pe poartă Daniel Paraschiv: peste 0.5 – cotă 1.39
  • total cornere: sub 10.5 – cotă 1.44
  • total cornere – FC Hermannstadt: sub 4.5 – cotă 1.61
