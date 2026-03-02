Pontul zilei de marți, 3 martie. Care sunt acum cotele pentru cel mai bun marcator din SuperLiga României! Favorit surpriză

ADVERTISEMENT

A mai rămas o singură etapă din sezonul regulat, iar componențele din play-off și play-out sunt deja cunoscute. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET dacă vor miza pe golgheterul acestei ediții.

Pontul zilei de marți, 3 martie. Cine este favoritul la titlul de golgheter înaintea play-off-ului

Înainte de etapa cu numărul 29, liderul din clasamentul golgheterilor este Jovo Lukic. Atacantul bosniac face un sezon de excepție și a reușit 14 goluri pentru U Cluj în această stagiune. Forma sa este surprinzătoare, având în vedere faptul că el a trecut mai întâi pe la Universitatea Craiova, unde nu s-a impus.

Podiumul este completat de Alex Dobre, cu 13 goluri marcate, și de Florin Tănase, care va evolua în play-out. În acest moment, fiind și lider în clasament, atacantul „șepcilor roșii” este văzut favoritul numărul unu, chiar dacă va întâlni în play-off doar adversari de calibru, iar SUPERBET oferă o cotă de 3,00 pentru pronosticul Jovo Lukic.

Alex Dobre nu a mai marcat așa de mult în a doua parte a sezonului, precum o făcuse în prima jumătate, însă el continuă să aibă o cotă bună și se menține pe locul al doilea în clasamentul golgheterilor, iar cota pentru ca el să termine acest campionat ca cel mai bun marcator este de 3,50.

Florin Tănase are șanse chiar și din play-out

FCSB și-a dezamăgit suporterii în acest sezon. Elevii lui Charalambous nu au reușit să obțină un loc de play-off, iar echipa patronată de Gigi Becali va evolua în play-out pentru prima dată de la schimbarea formatului competițional.

Florin Tănase este cel mai bun marcator al roș-albaștrilor, cu 11 reușite, însă multe dintre ele au venit din lovitură de la 11 metri. Deoarece oferta SUPERBET include și golurile din play-out, nu doar pe cele din play-off, mijlocașul lui FCSB continuă să aibă șanse mari, mai ales că va evolua împotriva unor echipe mai slab cotate, iar cota sa pentru a deveni golgheter este de 4.50.

Andrei Cordea și Steven Nsimba sunt și ei în luptă

Pentru pariorii care vor să mizeze pe cote puțin mai mari, Andrei Cordea și Steven Nsimba sunt alegerile perfecte. Cei doi continuă să se alfe în luptă, iar un play-off bun al echipelor de care aparțin ar putea să-i aducă în fruntea clasamentului.

CFR Cluj și U Craiova sunt cele mai în formă echipe din acest moment, iar Andrei Cordea și Nsimba sunt marcatorii principali ai celor două echipe. și o cotă de 10,00 oferită de SUPERBET, în timp ce care a înscris 11 goluri până în acest moment, are o cotă de 5,00 pentru a deveni golgheter