S-au scurs deja câteva etape din Superliga României și se anunță un sezon de senzație, cu o luptă strânsă la titlu. Cotele la pariuri sunt echilibrate. Mai e mult de jucat, însă deja pare să se știe care sunt echipele ce vor fi implicate în cursa pentru primul loc.

Pontul zilei de marți, 30 septembrie, din SuperLiga. Profit uriaș pe lupta la titlu

În ultimii doi ani, FCSB a câștigat titlul în România fără mari probleme, cu câteva etape bune înainte de finalul sezonului. Acum însă, roș-albaștrii stau foarte prost în clasament și trebuie să recupereze puncte față de rivale.

Universitatea Craiova este principala favorită la titlu. Oltenii au avut un start de sezon excelent, însă au pierdut în ultimele două etape 5 puncte și apar primele emoții. Cota la Superbet ca echipa lui Mirel Rădoi să termine pe primul loc este de 2,50.

Giuleștenii se țin tare. , iar fanii visează la un trofeu. Cota ca bucureștenii să câștige titlul în Superliga României este de 3,20.

În schimb, FCSB, campioana ultimelor două sezoane, nu stă la fel de bine la acest capitol. Roș-albaștrii trebuie mai întâi să se califice în play-off, iar mai apoi abia să se gândească la primul loc. Cota ca echipa lui Gigi Becali să ia al treilea campionat la rând este de 6.

Ce cote au Dinamo și CFR Cluj la titlu

Rivalii de la Dinamo, deși stau bine în ierarhie, sunt văzuți cu șanse destul de mici la titlu. Echipa din Ștefan cel Mare practică un fotbal bun, însă „câinii roșii” au doar cota 10 să termine sezonul pe primul loc.

Chiar mai rău stă v care are abia cota 20. Ardelenii nu s-au regăsit în acest start de sezon, iar dacă lucrurile nu se schimbă, riscă chiar să rateze calificarea în play-off-ul Superligii României.