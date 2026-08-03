Pontul zilei de marți, 4 august, din SuperLiga. Cotă de 3,50 la Superbet pentru o surpriză în primele locuri

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S-au jucat doar trei etape din SuperLiga, dar ne putem face o idee deja despre lupta pentru supremație. Iar cotele la clasarea pe unul dintre primele două locuri sunt interesante și aduc pontul zilei de marți, 4 august.

U Craiova și FCSB, marile favorite. Pontul zilei de marți, 4 august

U Craiova și FCSB sunt principalele favorite la câștigarea SuperLigii și este firesc, deci, ca ele să aibă și cele mai mici cote la SUPERBET pentru clasarea pe unul dintre primele două locuri din campionat. Ultimele două campioane sunt văzute cu șanse egale, astfel că au primit fiecare cotă 1,55. FCSB a fost deja eliminată din cupele europene și se poate concentra exclusiv pe competiția internă. Și trebuie să-și împace fanii după ce, anul trecut, a jucat în play-out. O situație deloc obișnuită pentru echipa care lua titlul în 2024 și 2025. În schimb, U Craiova se împarte între Europa League (cel puțin momentan) și SuperLiga. Are un lot numeros și valoros care ar trebui să îi permită să lupte cu succes pe două fronturi.

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Surpriza poate veni din partea Rapidului. Giuleștenii au cotă 3,50 să termine în primele două poziții. S-au calificat de fiecare dată în play-off în ultimii ani. Dar în competiția rezervată celor din top 6 au capotat constant. Pontul zilei de marți, 4 august, este că în sezonul 2026-2027, vor rupe blestemul. Venirea lui Daniel Pancu pe banca tehnică a animat spiritele în Giulești. Echipa a început bine, cu 7 puncte din 9 posibile. Marele semn de întrebare rămâne, însă, play-off-ul. Sezonul trecut, Rapid era prima după o etapă de play-off, dar n-a mai câștigat niciun meci după aceea.

U Cluj, CFR și Dinamo, în plutonul urmăritor

are doar cota a patra pentru o clasare în top 2. Elevii lui Bergodi au primit cotă 5,50 la SUPERBET să reușească o performanță similară. Mai mică, totuși, decât aceea a rivalei din oraș. CFR Cluj, la fel ca Dinamo, are cotă 7,00 să nu termine mai jos de locul secund.

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, e următoarea în acest clasament al cotelor. Dar șansele piteștenilor sunt mai mult teoretice, de vreme ce cota lor e din două cifre: 12,00. Și dacă Argeșul nu prea poate să spere, celelalte formații ar fi surprize imense. Farul (20), Oțelul (25), FC Botoșani (35) sau UTA Arad (50) ar fi adevărate lovituri… financiare, dacă cineva ar miza pe ele. Iar despre Corvinul (100), Petrolul (100), Sepsi (125), FC Voluntari (350) și Csikszereda (500) nici nu mai avem epitete. Însă, surprize apar tot timpul în fotbal… Dar atenție, pariul pe clasarea în primele două include și play-off-ul!

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