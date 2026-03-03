Pontul zilei de marți, 4 martie. Cotele pentru câștigarea titlului în SuperLiga. Cine e favorită în absența campioanei FCSB

ADVERTISEMENT

Chiar dacă mai este o etapă de jucat din sezonul regulat, se știu cele 6 formații care vor participa în acest sezon în play-off. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET dacă vor alege inspirat câștigătoarea SuperLigii României din sezonul 2025/2026.

Pontul zilei de marți, 4 martie. Ce cote au echipele din SuperLiga la câștigarea campionatului

Într-un final absolut nebun de sezon regulat, campioana , iar calculele la titlu s-au schimbat complet. CFR Cluj, formație aflată la un moment dat în subsolul clasamentului, și-a asigurat locul în Top 6, iar surpriza se numește FC Argeș.

Așa cum era de așteptat, echipele aflate pe primele două locuri ale clasamentului înaintea etapei cu numărul 30, Universitatea Craiova și Rapid, sunt văzute cu cele mai mari șanse de a cuceri titlul, deși nu au mai făcut-o de foarte multă vreme.

ADVERTISEMENT

Cu un avans de 3 puncte în fruntea ierarhiei, oltenii au o cotă de 3.00 la SUPERBET pentru a aduce marele trofeu în Bănie. Giuleștenii, care îi pot egala în fruntea clasamentului pe ”alb-albaștri” cu o victorie în meciul direct din weekend, sunt imediat în spatele lor cu o cotă de 4.50.

ADVERTISEMENT

Dinamo a pierdut din turație

Învinsă în ultimele două partide de campionat, Dinamo a dat senzația că nu mai este echipa care să se poată bate la trofeu. ”Câinii” au în acest moment o cotă de 5.00, la fel ca și CFR Cluj. Deși este abia pe locul 5, .

ADVERTISEMENT

Celelalte două participante la play-off, U Cluj și FC Argeș sunt considerate outsidere în bătălia pentru titlu. În ciuda faptului că au o echipă experimentată, ardelenii sunt văzuți de specialiștii SUPERBET cu o cotă de 10.00.

Piteștenii sunt ultimii care au obținut biletele pentru play-off, însă șansele lor la victoria finală sunt extrem de mici. Ei au o cotă de 50.00, iar aici s-a luat în calcul și faptul că au un lot sub celelalte formații și faptul că este, totuși, o nou promovată care și-a îndeplinit deja obiectivul.

ADVERTISEMENT