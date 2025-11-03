Pariuri sportive

Pontul zilei de marți, 4 noiembrie, din Champions League. Bet Builder de cotă 6,80 la Superbet pentru Liverpool – Real Madrid

Cu pontul zilei de marți, 4 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 6,80 la meciul Liverpool - Real Madrid
FANATIK
03.11.2025 | 22:03
Pontul zilei de marti 4 noiembrie din Champions League Bet Builder de cota 680 la Superbet pentru Liverpool Real Madrid
Pontul zilei de marți, 4 noiembrie, din Champions League. Bet Builder de cotă 6,80 la Superbet pentru Liverpool - Real Madrid
ADVERTISEMENT

Serile de Champions League revin în forță, iar marți, 4 noiembrie, vom avea parte de reeditarea finalei din 2018. Liverpool, campioana Angliei, primește vizita celor de la Real Madrid. Se anunță un duel de foc pe Anfield, iar cu ajutorul Superbet am realizat un bet builder care ne poate rotunji veniturile cu pontul zilei.

Pontul zilei de marți, 4 noiembrie, din Champions League. Bet Builder de cotă 6,80 la Superbet pentru Liverpool – Real Madrid

Liverpool trece printr-o formă dezastruoasă în acest sezon. Cormoranii aveau patru înfrângeri consecutive în Premier League până la meciul cu Aston Villa din acest weekend, pe care l-au câștigat cu 2-0. În schimb, Real Madrid e pe cai mari. Galacticii sunt pe prima poziție în La Liga și recent i-au învins pe rivalii de la Barcelona în El Clasico.

ADVERTISEMENT

Liverpool nu pare să aibă forța să le facă față celor de la Real Madrid în acest punct al sezonului. Spaniolii arată o forță ofensivă incredibilă și sunt clar favoriți, deși joacă pe un stadion cu greutate, Anfield. Noi suntem de părere că echipa lui Xabi Alonso se va impune, iar la Superbet avem cota 2.60 pentru selecția 2 solist.

Se anunță spectacol pe Anfield la Liverpool – Real Madrid

Mai mult, ne așteptăm la un meci cu goluri. Ambele echipe sunt cunoscute pentru stilul lor de joc orientat spre atac. Liverpool ar putea marca cel puțin o dată în poarta adversă, iar noi mizăm pe selecția Total goluri: peste 2,5, cu o cotă de 1.42 la Superbet.

ADVERTISEMENT
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi...
Digi24.ro
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați

În plus, ne uităm pe statistici și observăm că Real Madrid are, în acest sezon, o medie de peste 9,3 cornere pe meci. Din acest motiv, adăugăm pe bet builder și selecția Total cornere echipă oaspete: peste 4,5, cu o cotă de 1.85 — una extrem de atractivă.

ADVERTISEMENT
Giani Kiriță a luat-o pe urmele lui Adrian Mutu
Digisport.ro
Giani Kiriță a luat-o pe urmele lui Adrian Mutu

În concluzie, pentru pontul zilei de marți la Champions League, am construit cu ajutorul Superbet o combinație interesantă: selecția „2 solist” în meciul Liverpool – Real Madrid, cu o cotă de 2.60, și „Peste 2,5 goluri în meci”, la o cotă de 1.42, dar și Real Madrid – peste 4,5  cornere, cu cota 1,85. Combinate pe un singur bilet, acestea oferă o cotă totală de aproximativ 6,80, numai bună pentru un câștig de 370 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

Pontul zilei de luni, 3 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.50...
Fanatik
Pontul zilei de luni, 3 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.50 la Superbet pentru Petrolul – FC Botoșani
Pontul zilei de duminică, 2 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.30...
Fanatik
Pontul zilei de duminică, 2 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.30 la Superbet pentru Universitatea Craiova – Rapid
Biletul zilei la pariuri, duminică, 2 noiembrie 2025. Câștig de 240 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, duminică, 2 noiembrie 2025. Câștig de 240 de lei cu fotbal din Austria!
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Naum l-a DISTRUS în direct pe jucătorul cu 3 meciuri în tricoul României:...
iamsport.ro
Naum l-a DISTRUS în direct pe jucătorul cu 3 meciuri în tricoul României: 'De fiecare dată mă întreb ce gândește!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!