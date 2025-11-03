ADVERTISEMENT

Serile de Champions League revin în forță, iar marți, 4 noiembrie, vom avea parte de reeditarea finalei din 2018. Liverpool, campioana Angliei, primește vizita celor de la Real Madrid. Se anunță un duel de foc pe Anfield, iar cu ajutorul Superbet am realizat un bet builder care ne poate rotunji veniturile cu pontul zilei.

Pontul zilei de marți, 4 noiembrie, din Champions League. Bet Builder de cotă 6,80 la Superbet pentru Liverpool – Real Madrid

. Cormoranii aveau patru înfrângeri consecutive în Premier League până la meciul cu Aston Villa din acest weekend, pe care l-au câștigat cu 2-0. În schimb, Real Madrid e pe cai mari.

Liverpool nu pare să aibă forța să le facă față celor de la Real Madrid în acest punct al sezonului. Spaniolii arată o forță ofensivă incredibilă și sunt clar favoriți, deși joacă pe un stadion cu greutate, Anfield. Noi suntem de părere că echipa lui Xabi Alonso se va impune, iar la Superbet avem cota 2.60 pentru selecția 2 solist.

Se anunță spectacol pe Anfield la Liverpool – Real Madrid

Mai mult, ne așteptăm la un meci cu goluri. Ambele echipe sunt cunoscute pentru stilul lor de joc orientat spre atac. Liverpool ar putea marca cel puțin o dată în poarta adversă, iar noi mizăm pe selecția Total goluri: peste 2,5, cu o cotă de 1.42 la Superbet.

În plus, ne uităm pe statistici și observăm că Real Madrid are, în acest sezon, o medie de peste 9,3 cornere pe meci. Din acest motiv, adăugăm pe bet builder și selecția Total cornere echipă oaspete: peste 4,5, cu o cotă de 1.85 — una extrem de atractivă.

În concluzie, pentru pontul zilei de marți la Champions League, am construit cu ajutorul Superbet o combinație interesantă: selecția „2 solist” în meciul Liverpool – Real Madrid, cu o cotă de 2.60, și „Peste 2,5 goluri în meci”, la o cotă de 1.42, dar și Real Madrid – peste 4,5 cornere, cu cota 1,85. Combinate pe un singur bilet, acestea oferă o cotă totală de aproximativ 6,80, numai bună pentru un câștig de 370 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.