Pontul zilei de marți, 5 mai. Cotele pentru clasarea pe primele trei locuri în SuperLiga. Cine sunt favoritele

S-a scurs deja mai bine de jumătate din play-off, iar lupta la titlu în SuperLiga este mai strânsă ca niciodată. În actualul context, cu multe rezultate imprevizibile și răsturnări de poziții în clasament, este interesant cine va ocupa la final primele trei locuri. Pariorii au ocazia să facă un profit însemnat la SUPERBET dacă vor alege inspirat echipele care vor încheia sezonul 2025-2026 în primele trei locuri.

Pontul zilei de marți, 5 mai. Cine sunt echipele cu cele mai mari cote să termine sezonul din SuperLiga pe primele trei locuri

Actualul sezon din SuperLiga este unul extrem de spectaculos. Plecând de la faptul că FCSB a ratat play-off-ul în premieră și până la disputarea titlului între 3 echipe, stagiunea actuală oferă surpriză după surpriză. Microbiștii din România au parte constant de acțiune, emoții și nervi, iar finalul se sezon se anunță unul imprevizibil.

Cea mai bine cotată echipă să se claseze , care nu are nicio cotă pentru acest pronostic la SUPERBET, deoarece „Știința” nu poate pierde clasarea în top 3. Următoarea echipă cu șanse mari să se claseze pe primele trei poziții este revelația U Cluj. În contextul victoriei cu FC Argeș din prelungiri, elevii lui Cristiano Bergodi au forța necesară să își revină, având o cotă de 1.05 pentru un asemenea pronostic. Și CFR Cluj a intrat în calcule pentru un pronostic de acest gen după ultimele rezultate, mai ales după victoria contra Rapid, cota „feroviarilor” fiind 1.25.

Dinamo, Rapid și FC Argeș nu mai au nicio șansă! Cote uluitoare la clasarea în primele trei

Lucrurile arată total diferit pentru celeilalte 3 componente ale play-off-ului. Dinamo a pierdut cu Universitatea Craiova în runda a 7-a, iar cota pentru clasarea pe primele trei locuri este totuși una mare, 8.00, mai exact. Giuleștenii s-au îndepărtat și mai mult de un asemenea obiectiv, având o cotă de 100.00.

FC Argeș, din postura formației nou-promovate, a început furibund această fază de campionat, însă treptat a mai scăzut din turație. Cota pentru ca piteștenii să se claseze la final de sezon pe primele trei locuri este inexistentă, diferența până la CFR Cluj, ocupanta locului 3, fiind de 10 puncte.