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Pontul zilei de marți, 6 octombrie 2026. Bet Builder de cotă 3,10 la Superbet de la Croația – Spania

Pontul zilei de marți, 6 octombrie 2026, vine de la duelul dintre Croația și Spania din Liga Națiunilor 2026. Un Bet Builder de la această partidă ne aduce o cotă 3,10 la Superbet.
Tibi Cocora
05.10.2026 | 21:50
Pontul zilei de marti 6 octombrie 2026 Bet Builder de cota 310 la Superbet de la Croatia Spania
Pontul zilei de marți, 6 octombrie 2026, vine de la duelul dintre Croația și Spania din Liga Națiunilor 2026. Foto: Footballgamestoday
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Etapa a 4-a din UEFA Nations League programează un duel extrem de interesant în Grupa A3, între Croația și Spania. „Furia Roja” este liderul grupei, cu maximum de puncte după primele trei partide, în timp ce croații vin după o umilință istorică, 0-7 cu Anglia. De la acest duel am ales, pe un Bet Builder, patru pariuri care ne pot aduce o cotă finală de 3,10 la SUPERBET.

Pontul zilei de marți, 6 octombrie 2026. Mizăm pe forța Spaniei

Marți, de la ora 21:45, Croația primește vizita Spaniei într-un meci în care gazdele încearcă să se ridice după cel mai greu moment din istoria naționalei. Croația a fost zdrobită de Anglia cu 7-0, iar Luka Modric a recunoscut că echipa sa a trăit o seară catastrofală.

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De partea cealaltă, Spania traversează un moment excelent. Campioana europeană este pe primul loc în Grupa A3, cu maximum de puncte, după ce a trecut inclusiv de Croația în meciul tur, scor 4-1. „Furia Roja” a câștigat toate cele trei partide disputate până acum în grupă. În aceste condiții, primul pariu din Bet Builder va fi „2/2 – Spania conduce la pauză și câștigă meciul”, cotat la 1,78.

Croația vine după 0-7, iar Spania are din nou avantajul

Diferența dintre cele două formații s-a văzut și în confruntarea precedentă din Nations League. Spania s-a impus acasă cu 4-1, iar victoria a menținut formația lui Luis de la Fuente cu un bilanț perfect în grupă. În schimb, Croația trebuie să reacționeze după eșecul cu Anglia, care a devenit cea mai severă înfrângere din istoria naționalei. În plus, „Vatrenii” au primit deja patru goluri de la Spania în prima întâlnire, astfel că misiunea lor nu se anunță deloc simplă.

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Pentru al doilea pariu vom merge pe un meci în care pot apărea cel puțin trei goluri. Astfel, „Peste 2,5 goluri” intră în Bet Builder la 1,46.

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Mizăm și pe cornerele celor două naționale

Ultimele două selecții sunt legate de fazele fixe și de numărul de cornere obținute de cele două echipe. Spania este favorită înaintea meciului și, în condițiile în care va încerca să controleze partida și să pună presiune, ne așteptăm să ajungă de mai multe ori în zona de atac. Vom miza pe „Peste 3,5 cornere Spania”.

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În același timp, Croația joacă pe teren propriu și este obligată să reacționeze după dezastrul cu Anglia. Chiar dacă Spania pornește cu prima șansă, gazdele ar trebui să aibă suficiente momente în care să pună presiune pe poarta adversă. Ultima selecție va fi „Peste 1,5 cornere Croația”.

Cum arată Pontul zilei de marți, 6 octombrie, de la Croația – Spania:

  • 2/2 – cotă 1,78
  • Peste 2,5 goluri – cotă 1,46
  • Peste 3,5 cornere Spania – cotă 1,16
  • Peste 1,5 cornere Croația – cotă 1,22

Cotă finală: 3,10

  • 1,27 este cota SUPERBET că Spania se va impune și în Croația
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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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