Pontul zilei de marți, 7 octombrie, din SuperLiga. Profit grandios cu golgheterul din acest sezon

S-au scurs deja 12 etape din actualul sezon al SuperLigii și doi jucători s-au desprins în fruntea clasamentului golgheterilor. Pariorii au șansa să facă un profit consistent la SUPERBET, dacă vor miza pe cel care va fi cel mai bun marcator la finalul întrecerii.

ADVERTISEMENT

Steven Nsimba, favoritul specialiștilor

Clasamentul golgheterilor din SuperLiga este condus de Florin Tănase de la FCSB și Alexandru Dobre de la Rapid, ambii cu câte 7 reușite, însă principalul favorit pentru a câștiga acest trofeu Steven Nsimba de la Universitatea Craiova.

În ciuda faptului că a marcat doar de 5 ori până acum, atacantul francez al oltenilor este în fruntea listei de candidați cu o cotă de 5.00. Al doilea favorit este văzut Tănase, care a primit o cotă de 7.00.

ADVERTISEMENT

Surprinde faptul că , cu o cotă de 10.00, la fel ca și Daniel Bîrligea, în fața sa fiind coechipierul lui Nsimba de la Craiova, Assad Al Hamlawi, care a primit o cotă de 8.00, de și a înscris doar de două ori până acum.

Mailat poate fi surpriza plăcută din acest sezon

Tot 5 goluri ca și Steven Nsimba au mai realizat rapidistul Elvir Koljic și Sebastian Mailat de la FC Botoșani, dar aceștia se află mai jos în preferințele specialiștilor. Ambii au primit o cotă de 15.00, identică cu cea a lui Louis Munteanu, nimeni altul decât golgheterului din sezonul precedent și care în stagiunea actuală abia a spart gheața și a dat primul gol.

ADVERTISEMENT

Cam aceștia ar fi principalii favoriți la titlul de golgheter, de aici încolo cotele sunt mult mai mari. Spre exemplu, este la cotă de 20.00, în timp ce Darius Olaru de la FCSB și Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova, sunt cotați la 30.00 fiecare.

ADVERTISEMENT