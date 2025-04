Pontul zilei de marți, 8 aprilie, din SuperLiga. Cota 6,38 pentru meciurile din playout

S-a mai scurs o etapă din și lupta pentru salvarea de la retrogradare devine din ce în ce mai intensă. E greu de spus în acest moment care sunt echipele care au cele mai mari șanse să pice în Liga a II-a. Noi vom analiza partidele din etapa cu numărul 4.

Pontul zilei de marți, 8 aprilie, din SuperLiga. Dați lovitura la Superbet cu un Bet Builder de cotă 6,38 la pentru meciurile din playout

Vineri, etapa debutează cu confruntarea dintre Gloria Buzău și Poli Iași. Moldovenii trec printr-o perioadă foarte bună sub comanda lui Vasile Miriuță, iar cu o victorie ar urca mai mult ca sigur peste un loc deasupra zonei roșii. Noi mergem însă pe un pronostic mai sigur, X2, cu o cotă de 1,44 la Superbet.

Celălalt meci al zilei este Hermannstadt – Petrolul Ploiești. Practic, este derby-ul playout-ului, întrucât joacă echipele de pe primele două locuri. E greu de spus cine pleacă cu prima șansă, așa că noi vom miza pe selecția pauză sau final X, care are o cotă atractivă de 1,62.

Sâmbătă, Farul primește vizita celor de la Sepsi într-un meci extrem de interesan speră să obțină o victorie în fața propriilor fani. Noi am ales pronosticul „total goluri sub 2,5”, care la Superbet are o cotă de 1,88. Se întâlnesc două echipe care nu prea au înscris mult și credem că acest pariu are șanse mari de reușită.

Cotă de 1,41 la Unirea Slobozia – UTA

Playout-ul continuă duminică. UTA merge la Slobozia pentru partida cu Unirea lui Adrian Mihalcea. La prima vedere, arădenii pleacă cu prima șansă, iar noi mizăm pe selecția X2, cu o cotă de 1,41 la Superbet.

Luni vom avea parte de un derby de Moldova. Oțelul merge la Botoșani în căutarea victoriei. E foarte posibil să avem parte de un meci spectaculos și nu putem rata o cotă de 1,42 pentru pronosticul „total goluri peste 1,5”.

Astfel, pentru pontul zilei de marți, avem următoarele meciuri din playout-ul Superligii: Gloria Buzău – Poli Iași, cu pronosticul X2 și o cotă de 1,44, Hermannstadt – Petrolul Ploiești, selecția pauză sau final X și o cotă de 1,62, Farul – Sepsi, cu pronosticul „total goluri sub 2,5” și o cotă de 1,88, UTA – Unirea Slobozia, selecția X2 și o cotă de 1,41 și Oțelul – Botoșani, cu pronosticul „total goluri peste 1,5” și o cotă de 1,42. Cota totală a acestor ponturi este de 6,38.

