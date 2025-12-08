Pontul zilei de marți, 9 decembrie. Bet Builder de cotă 3.60 la Superbet pentru Inter – Liverpool

ADVERTISEMENT

Mijlocul săptămânii ne aduce ultima etapă a acestui an din grupa de Champions League. Unul dintre cele mai interesante meciuri va avea loc la Milano, acolo unde Inter va primi vizita lui Liverpool. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu pontul zilei de marți, 9 decembrie, pentru care vă oferim o combinație Bet Builder de cotă 3.60.

Pontul zilei de marți, 9 decembrie. Cotă de 3.60 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Inter – Liverpool

Duelul dintre Inter și Liverpool este unul dintre cele mai tari din etapa a 6-a a grupei unice din Champions League, chiar dacă ambele vin după înfrângeri suferite în runda precedentă. Tocmai acești pași greșiți fac să ne gândim că vom avea o partidă de excepție pe stadionul Giuseppe Meazza, de la ora 22:00.

ADVERTISEMENT

Învinsă de Atletico Madrid la ultima fază, trupa lui Cristi Chivu s-a regrupat imediat pe plan intern. Și-a refăcut moralul cu trei victorii concludente, .

De partea cealaltă, ”cormoranii” au un sezon dezastruos pe toate planurile și e greu de crezut că vor prinde Top 8 în Champions League. Iar cireașa pe tort este scandalul creat în jurul lui Mohamed Salah, lăsat pe banca de rezerve la ultimele jocuri, și despre care se crede că .

ADVERTISEMENT

Meci cu implicații diverse la Milano

Pentru Bet Builder-ul de la partida Inter – Liverpool am ales cinci pronosticuri care ar putea aduce un profit considerabil. În ciuda situației dificile în care se află englezii, ne așteptăm la un joc echilibrat și atunci am decis să mizăm pe variantele ”șuturi pe poartă Francesco Esposito: peste 0.5” și ”total cornere: sub 11.5”.

ADVERTISEMENT

Ținta celor două formații este să termine grupa între primele opt și astfel să-și asigure calificarea directă în optimile de finală, iar pentru asta au nevoie de victorie. De aceea am ales pronosticurile ”total goluri: peste 2.5” și ”total goluri Inter: peste 1.5”.

ADVERTISEMENT

Deși se anunță un joc echilibrat, Inter pare ușor favorită datorită formei mai bune. Trupa lui Chivu va încerca să profite de momentul dificil al ”cormoranilor”, așa că am hotărât să jucăm ”șansă dublă: 1x”. Acesta este Bet Builder-ul cu cotă 3.60 de la SUPERBET pentru meciul Inter – Liverpool.