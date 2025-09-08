Pontul zilei de marți, 9 septembrie. Bet Builder de cotă 4,25 la Superbet pentru Cipru – România

Drumul României către Statele Unite ale Americii trece prin Cipru! Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4,25 pentru meciul „tricolorilor” din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

ADVERTISEMENT

Pontul zilei de marți, 9 septembrie. Cotă de 4.25 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Cipru – România

România lui Mircea Lucescu are un test important de trecut după „Tricolorii” au nevoie neapărată de cele trei puncte

În ultimele trei partide directe din ultimul an, România are un bilanț de 3 victorii împotriva ciprioților, iar acest lucru ne dă speranța că, și de această dată, România va triumfa. Din această cauză prima selecție de pe pariul de tip Bet Builder va fi „2 solist”.

ADVERTISEMENT

Mizăm pe un asalt al României!

În continuarea Bet Builder-ului, vom alege să mizăm și pe numărul de goluri. România a înscris de fiecare dată cel puțin 2 goluri în poarta adversarei de marți seară, ba chiar mai mult. În ultimele trei partide, băieții lui „Il Luce” au un golaveraj de 9-1. Vom continua cu selecția „Peste 1,5 goluri în meci”

După un meci șters împotriva canadienilor, Dennis Man își dorește să revină în forma care l-a consacrat și cu care Vom miza pe faptul că extrema dreaptă a României va lua acțiuni individuale și va trage cel puțin un șut pe poartă: „Peste 0,5 șuturi pe poartă Dennis Man”. În final, vom miza și pe multe cornere în această partidă, mai precis „Peste 8,5 cornere”.

ADVERTISEMENT

În concluzie, pontul zilei de marți, 9 septembrie, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 4.25 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul Cipru – România cu următoarele selecții: „2 solist”, „Peste 1,5 goluri în meci”, „Total cornere în meci: Peste 8,5” și „Dennis Man – Peste 0,5 șuturi pe poartă”

ADVERTISEMENT