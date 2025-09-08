Pontul zilei de marți, 9 septembrie. Bet Builder de cotă 4,25 la Superbet pentru Cipru – România

Drumul României către Statele Unite ale Americii trece prin Cipru! Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4,25 pentru meciul „tricolorilor” din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
România lui Mircea Lucescu are un test important de trecut după înfrângerea din amicalul cu Canada. „Tricolorii” au nevoie neapărată de cele trei puncte dacă doresc să rămână cu speranțe pentru primul loc din grupă.
În ultimele trei partide directe din ultimul an, România are un bilanț de 3 victorii împotriva ciprioților, iar acest lucru ne dă speranța că, și de această dată, România va triumfa. Din această cauză prima selecție de pe pariul de tip Bet Builder va fi „2 solist”.
În continuarea Bet Builder-ului, vom alege să mizăm și pe numărul de goluri. România a înscris de fiecare dată cel puțin 2 goluri în poarta adversarei de marți seară, ba chiar mai mult. În ultimele trei partide, băieții lui „Il Luce” au un golaveraj de 9-1. Vom continua cu selecția „Peste 1,5 goluri în meci”
După un meci șters împotriva canadienilor, Dennis Man își dorește să revină în forma care l-a consacrat și cu care își dorește să continue și la PSV, noua sa echipă. Vom miza pe faptul că extrema dreaptă a României va lua acțiuni individuale și va trage cel puțin un șut pe poartă: „Peste 0,5 șuturi pe poartă Dennis Man”. În final, vom miza și pe multe cornere în această partidă, mai precis „Peste 8,5 cornere”.
În concluzie, pontul zilei de marți, 9 septembrie, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 4.25 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul Cipru – România cu următoarele selecții: „2 solist”, „Peste 1,5 goluri în meci”, „Total cornere în meci: Peste 8,5” și „Dennis Man – Peste 0,5 șuturi pe poartă”