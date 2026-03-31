Pontul zilei de miercuri, 1 aprilie, din SuperLiga. Cota 5,00 la Superbet, nu e păcăleală! Cartonașele ne aduc banii

Primele două etape din play-off-ul , ediția 2025-2026, au fost pline de tensiune și echilibru, iar cu cât ne apropiem mai mult de final, cu atât nervii urmează să fie și mai prezenți în aceste confruntări cu miză uriașă, primul loc sau calificarea în cupele europene.

Discuțiile pe tema arbitrajului din finalul sezonului regulat au făcut ca tensiunea să fie sporită în partidele din SuperLiga. Acum, după startul play-off-ului, nervii nu s-au oprit, iar duelul pe care Dinamo l-a avut în Giulești a stârnit polemici intense. „Câinii” l-au acuzat pe Istvan Kovacs că a contribuit decisiv la rezultatul final al partidei, asta pentru că nu a dictat fault în atac înainte de golul secund al giuleștenilor, fază la care Cristi Manea l-a împins pe Alexandru Musi.

Centralul a considerat că nu este un contact suficient de clar și a lăsat jocul să continue, iar Claudiu Petrila a prins un șut formidabil de la marginea careului și a marcat. În cele din urmă, Rapid s-a impus cu 3-2 și a administat prima înfrângere a trupei lui Zeljko Kopic din play-off, chiar în etapa inaugurală. Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a ieșit public și a criticat arbitrajul, spunând că și-a pierdut respectul.

În aceste condiții, este de așteptat ca tensiunea să fie la cote ridicate în etapele de play-off ce se vor disputa de acum încolo, iar inclusiv jucătorii să resimtă acești nervi și să acționeze agresiv pe teren.

Universitatea Craiova este lider în SuperLiga

au adus rezultate echilibrate, Dinamo fiind singura echipă care nu a obținut vreun punct. Înfrângerea din Giulești a fost urmată de un alt eșec, 0-1, pe teren propriu, cu Universitatea Craiova, iar datorită acestui succes elevii lui Filipe Coelho au reușit să urce pe primul loc, profitând de victoria lui CFR Cluj cu Rapid.

În runda cu numărul 3, un duel extrem de încins va avea loc în Bănie, acolo unde Universitatea Craiova va primi vizita celor de la CFR Cluj. Oltenii au învins-o pe trupa lui Daniel Pancu recent, în sferturile Cupei României, iar acum ardelenii caută să-și ia revanșa.