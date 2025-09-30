Pontul zilei de miercuri, 1 octombrie, din SuperLiga. Profit uriaș pe calificarea în play-off

După primele 11 etape din noul sezon al Superligii, echipele încep să își ascută săbiile pentru că începe cu adevărat lupta care contează. Pariorii au șansa să facă un profit consistent la SUPERBET, dacă vor miza pe calificarea în play-off-ul SuperLigii.

Pontul zilei de miercuri, 1 octombrie, aduce cote frumoase în bătălia din partea de sus a clasamentului

Este abia începutul lunii octombrie și ne mai despart 19 de etape din sezonul regulat, însă cine vrea să facă bani frumoși mizează încă de pe acum pe echipele care vor reuși să acceseze un loc în play-off-ul SuperLigii.

Deși drumul este unul lung și anevoios, Universitatea Craiova pare să fi luat o opțiune serioasă de a încheia între primele 6. Deși fără victorie în ultimele două etape, oltenii profită din plin de startul de sezon excelent și au prima șansă la calificarea în play-off, cu o cotă infimă de 1.01.

Rapid și Dinamo sunt și el văzute la SUPERBET cu biletele de play-off în buzunar și au cote de 1.03, respectiv 1.20, în timp ce și FC Argeș (locul 4) sunt mai joc, cu cote de 1.85, respectiv 2.50.

Ce șanse au FCSB și CFR Cluj să ajungă în play-off

În ciuda startul de stagiune îngrozitor și a faptului că în acest moment se află în partea de jos a clasamentului din SuperLiga, formațiile care au încheiat sezonul precedent pe primele două poziții, FCSB și CFR Cluj, sunt și acum văzute cu șanse să prindă Top 6.

, cu o cotă de 1.30, în timp ce echipa din Gruia este imediat în spate, cu o cotă de 1.50 la SUPERBET. Prima sub linia celor 6 locuri care duc în play-off se află U Cluj, cu o cotă de 2.20.

De aici încolo, specialiștii măresc considerabil cotele, ținând cont și de locul în clasament al formațiilor și de punctele acumulate. Farul are o cotă de 3.20, UTA se află la 6.00, iar Unirea Slobozia la 7.00.

10.00 este cota oferită de Superbet pentru ca Oțelul Galați să se califice în play-off-ul SuperLigii în sezonul 2025/2026