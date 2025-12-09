Pontul zilei de miercuri, 10 decembrie. Bet Builder de cotă 4.75 la Superbet pentru Real Madrid – Manchester City

ADVERTISEMENT

Real Madrid – Manchester City aduce față-n față poate cei mai valoroși doi fotbaliști ai lumii în momentul de față. Duelurile dintre Kylian Mbappe și Erling Haaland sunt asemănătoare cu ceea ce însemnau derby-urile dintre Messi și Cristiano Ronaldo în urmă cu un deceniu. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4,75 la acest meci.

Pontul zilei de miercuri, 10 decembrie. Cotă de 4.75 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Real Madrid – Manchester City

Această etapă de Champions League aduce iubitorilor de fotbal meciuri extrem de interesante, iar unul dintre cele mai așteptate este cel dintre Real Madrid și Manchester City. Meciurile dintre cele două formații au fost de fiecare dată incendiare și ne așteptăm la acest lucru și miercuri seară.

însă cu siguranță va da totul să treacă peste „cetățenii” lui Pep Guardiola. De cealaltă parte, antrenorul iberic are de luat o revanșă după ce în sezonul trecut „los blancos” au trecut cu 6-3 la general de englezi în play-off-ul de calificare în optimi.

Vom ezita să pariem pe învingătoarea acestui duel, însă, în schimb, vom merge în deschiderea Bet Builder-ului pe pariul „peste 1,5 șuturi pe poartă – Kylian Mbappe”, alături de „Erling Haaland înscrie oricând”.

Real Madrid va miza pe contraatac

și nu mai este un secret că formației britanice îi place să aibă posesia balonului cât mai mult. Ținând cont de calitățile principalului marcator, Kylian Mbappe, Real Madrid ar putea încerca să lovească pe contre prin viteza francezului. Tocmai din această cauză, suntem de părere că jucătorii madrileni vor fi surprinși în ofsaid de mai multe ori, așa că vom miza pe „Peste 2,5 ofsaiduri în meci”.

În încheierea acestui Bet Builder, vom adăuga și selecția „GG – Ambele echipe marchează” pentru a maximiza câștigul, ținând cont și că acest pariu este foarte ușor de realizat având în vedere puterea ofensivă a celor două echipe.

În concluzie, pontul zilei de miercuri, 10 decembrie, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 4.75 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul Real Madrid – Manchester City cu următoarele selecții: „Kylian Mbappe – Peste 1,5 șuturi pe poartă”, „Erling Haaland – Peste 0,5 goluri”, „Peste 2,5 ofsaiduri în meci” și „GG – Ambele echipe marchează”.

