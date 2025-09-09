Pontul zilei de miercuri, 10 septembrie, din SuperLiga. Cote interesante pentru echipele care vor retrograda la finalul sezonului 2025-2026

Nu au trecut decât 8 etape din actualul sezon al SuperLigii, însă bătălia pentru evitarea retrogradării se anunță extrem de interesantă și nu este exclus ca la final să avem și surprize. Pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET, dacă vor miza pe formațiile care vor ajunge în eșalonul secund.

Pontul zilei de miercuri, 10 august, aduce cote frumoase în bătălia din partea de jos a clasamentului

Este abia începutul lunii septembrie și ne mai despart 22 de etape din sezonul regulat, plus alte 9 runde în play-out după înjumătățirea punctelor, însă cine vrea să facă bani frumoși mizează încă de pe acum pe echipele care vor retrograda la finalul sezonului.

Deși drumul este unul lung și anevoios până în mai 2026, două formații sunt văzute cu șanse mari să părăsească SuperLiga. Este vorba de Metaloglobus și Csikszereda, ambele abia promovate în primul eșalon.

Bucureștii sunt pe ultimul loc în clasament cu un singur punct adunat în 8 etape și au o cotă de 1.12 la Superbet că se vor întoarce în Liga 2, în timp ce ciucanii, care au făcut 2 puncte, sunt cotați la 1.22.

Alte trei echipe în bătălia de supraviețuire

După cele două, care par a fi condamnate încă de la început, următoarea ”pretendentă” la retrogradare este Unirea Slobozia. Ialomițenii s-a salvat in extremis în sezonul precedent sub comanda lui Adrian Mihalcea, iar acum au o cotă de 2.75 pentru a ajunge în Liga 2.

Cu o cotă de 5.00 la retrogradare sunt văzute nou promovata FC Argeș, care are un început de campionat excelent și , și Oțelul Galați, formație care a reușit să adune deja 10 puncte. În schimb, FC Botoșani pare să nu aibă griji în această stagiune, cota sa fiind de 10.00.

Deși au parte de un început de sezon mai mult decât modest, fiind pe locurile 13 și 14 care duc la baraj, pentru retrogradare și au o cotă uriașă de 1000.00 de a ajunge în eșalonul inferior.

5.00 este cota oferită de Superbet pentru ca Oțelul Galați să retrogradeze din SuperLiga la finalul sezonului 2025-2026