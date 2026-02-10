Pontul zilei de miercuri, 11 februarie. Care sunt acum cotele pentru accederea în play-off-ul din SuperLiga: ce șanse au FCSB și CFR Cluj

ADVERTISEMENT

Pontul zilei la pariuri pentru miercuri, 11 februarie, se referă la cotele oferite de SUPERBET în ceea ce privește cursa pentru accederea în play-off-ul din SuperLiga.

Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo, primele trei clasate după 26 de etape disputate, par în acest moment sigure de calificarea în faza superioară a clasamentului, chiar dacă din punct de vedere matematic această chestiune nu este încă singură pentru ele din această perspectivă.

Așadar, lupta pentru celelalte trei poziții rămase se va duce în principiu în ultimele patru etape din sezonul regulat între șapte formații: CFR Cluj, FCSB, U Cluj, FC Botoșani, FC Argeș, Oțelul Galați și UTA Arad.

Dintre acestea, CFR Cluj și FCSB sunt cele mai în formă, iar această chestiune se reflectă din plin în cotele primite de cele două formații în acest punct al sezonului pentru atingerea acestui deziderat. Astfel, are în prezent o cotă de doar 1.25 la accederea în play-off, chiar dacă se află acum pe locul 7 în clasamentul SuperLigii, la doar un punct însă în spatele celor de la U Cluj, ocupanta poziției a șasea.

vine după trei victorii la rând și a ajuns astfel pe locul 8, cu 40 de puncte, deci la doar două distanță de locul 6. Astfel, în acest moment echipa roș-albastră este creditată de Superbet cu șanse mari la play-off, cu o cotă de doar 1.37.

Cum stau în prezent U Cluj, FC Botoșani, FC Argeș, Oțelul Galați și UTA Arad

U Cluj are acum o cotă de 1.80, deci se numără printre favorite în această cursă. Același lucru se poate spune și despre FC Botoșani, gruparea moldoveană având în acest moment o cotă de 1.95 pentru accederea în play-off-ul din SuperLiga.

În continuare vine FC Argeș, cu o cotă de 2.30, în vreme ce Oțelul Galați și UTA Arad sunt văzute în prezent drept outsidere în această competiție, ambele primind cote de 10.00 în acest punct al sezonului.

Interesant de remarcat în acest context este că urmează ca în cele patru etape rămase de disputat din sezonul regulat multe dintre aceste echipe să se dueleze între ele. Așadar, lupta pentru play-off se va tranșa cu siguranță în aceste meciuri. De exemplu, în ultima rundă FCSB și U Cluj se întâlnesc pe Arena Națională.