Pontul zilei de miercuri, 11 martie. Bet Builder de cotă 4.75 la Superbet pentru Real Madrid – Manchester City

Cu pontul zilei de miercuri, 11 martie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.75 la meciul Real Madrid - Manchester City.
10.03.2026 | 23:07
Pontul zilei de miercuri, 11 martie, poate aduce un câștig important. Sursă foto: Hepta
Cea mai atractivă partidă a zilei este fără doar și poate cea de pe Santiago Bernabeu, acolo unde Real Madrid primește vizita lui Manchester City. Pariorii au ocazia să obțină un profit uriaș la SUPERBET cu pontul zilei de miercuri, 11 martie, pentru care vă oferim o combinație Bet Builder de cotă 4.75.

Pontul zilei de miercuri, 11 martie. Cotă de 4.75 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Real Madrid – Manchester City

Duelul dintre Real Madrid și Manchester City, programat de la ora 22:00, este un adevărat Clasico în Champions League, cele două formații aflându-se față în față pentru al cincilea an consecutiv în fazele eliminatorii. Iar acest lucru i-a făcut pe oficialii ”galacticilor” să-și pună mari semne de întrebare.

Alvaro Arbeloa se confruntă cu mari probleme înaintea duelului cu ”cetățenii”. Pe lângă faptul că și-a acuzat voalat un jucător că a refuzat să joace în ultima partidă de campionat, tehnicianul Realului are și mari probleme de lot. Nume grele precum Mbappe, Rodrygo, Bellingham, Alaba, Ceballos, Eder Militao și Carreras nu sunt disponibili pentru jocul tur.

Duel de gală pe Santiago Bernabeu

Pentru Bet Builder-ul de la partida Real Madrid – Manchester City am ales cinci pronosticuri rezonabile. Duelurile dintre cele două formații au produs întotdeauna un spectacol de zile mari și nu avem de ce să credem că acum va fi altfel. Așa că am decis să mizăm pe variantele ”total goluri: peste 2.5” și ”total goluri Real Madrid: peste 0.5”.

În ciuda numeroaselor absențe, madrilenii vor dori să pună presiune pe adversari, în timp ce trupa lui Pep Guardiola va încerca să ia o opțiune serioasă de calificare încă din manșa tur. În aceste condiții am ales pronosticurile ”șuturi pe poartă Antoine Semenyo: peste 0.5” și ”șuturi pe poartă Real Madrid: peste 4.5”.

Jocul de pe Santiago Bernabeu va fi unul încins, ca de fiecare dată când cele două s-au confruntat, și atunci am zis să jucăm ”total cartonașe: peste 3.5”. Așadar, Bet Builder-ul de cotă 4.75 de la SUPERBET pentru meciul Real Madrid – Manchester City conține următoarele pariuri:

  • total goluri: peste 2.5 – cotă 1.58
  • total goluri Real Madrid: peste 0.5 – cotă 1.28
  • șuturi pe poartă Antoine Semenyo: peste 0.5 – cotă 1.29
  • total cartonașe: peste 3.5 – cotă 1.55
  • șuturi pe poartă Real Madrid: peste 4.5 – cotă 1.97

  • 2.70 este cota oferită de SUPERBET pentru pariul ”interval goluri în fiecare repriză Manchester City: 1-3” la meciul Real Madrid – Manchester City

