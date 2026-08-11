Pontul zilei de miercuri, 12 august, din SuperLiga. FCSB – U Craiova, în clasament

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Pontul zilei de miercuri, 12 august, vine cu un duel interesant, la distanță, între FCSB și U Craiova, ultimele două campioane, dar și principalele favorite la câștigarea titlului, conform cotelor SUPERBET, în ediția 2026-2027. Și, indiferent dacă una dintre ele se va impune sau nu la final, ne interesează doar care dintre ele va fi mai sus în clasament.

FCSB, avantajată de cote. Pontul zilei de miercuri, 12 august

U Craiova a dus titlul în Bănie după o pauză de 35 de ani. Mai mult, a reușit să facă tripla: SuperLiga, Cupa României și Supercupa. Ultimele două, câștigate la lovituri de departajare în fața lui U Cluj. Un sezon de vis pentru olteni, dar și o presiune enormă pentru noul sezon, în care ar vrea să-și apere trofeele. Lucrurile par, însă, complicate, pentru că U Craiova a pierdut deja două jocuri în campionat și au trecut abia 4 etape.

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De partea cealaltă, după titlurile din 2024 și 2025, FCSB n-a prins nici măcar play-off-ul în sezonul trecut. A reușit, în schimb, să câștige barajul pentru Conference League și să joace în Europa, Doar un tur. Pentru că a fost eliminată rușinos de Auda, din Letonia, cu 7-3 scor general. . Cu toate acestea, „roș-albaștrii” sunt neînvinși în SuperLiga, dar vin după două remize cu Farul (2-2) și nou-promovata Sepsi (0-0).

FCSB se poate concentra doar pe competiția internă. U Craiova trage pentru grupa principală în competițiile europene, fie că va fi Europa League, fie că va fi Conference. Oricum, oltenii luptă, cel puțin pentru moment, pe două fronturi. Au lot, dar noile transferuri nu par să confirme, la fel cum se întâmpla la startul sezonului trecut. Poate și de aceea, la SUPERBET, FCSB e favorită în duelul direct al clasării finale. Cota ca FCSB să termine SuperLiga peste U Craiova e 1,80, iar pronosticul opus are 1,90.

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U Craiova, doar 2 ani peste rivală într-un deceniu

În ultimii 10 ani, duelul direct a fost câștigat clar de FCSB. Cu două titluri de campioană și șase clasări pe locul secund la final de sezon, era normal ca „roș-albaștrii” să domine statistica. Singurele excepții au fost anul precedent și campionatul din pandemie, când oltenii au aveau nevoie de victorie în ultima etapă, acasă cu CFR Cluj, pentru a lua trofeul. Însă au pierdut acel meci, au terminat pe 2 și FCSB pe locul 5.

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Așadar, statistica e de partea lui FCSB. Însă prezentul, nu prea. După mulți ani în care echipa patronată de Gigi Becali avea cel mai valoros lot pe site-urile de specialitate, ierarhia s-a schimbat. Acum, oltenii sunt primii, urmați de Rapid, iar FCSB e abia pe 3, la total. De menționat, totuși, că la capitolul valoare medie a unui fotbalist, U Craiova e în continuare prima (1,28 milioane de euro), dar FCSB urcă pe locul secund (890 de mii de euro), iar Rapid cade pe poziția a treia (845.000 euro).

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Au trecut 4 etape. FCSB e pe locul 2 în SuperLiga, cu 8 puncte, unul mai puțin decât FC Argeș și la egalitate cu Rapid. U Craiova, din cauza celor două înfrângeri de până acum, are șase puncte și încheie top 6. Interesant e că, până acum, Cel mai probabil, ambele echipe vor juca în play-off, când se va decide totul. Până acolo, însă, mai sunt 26 de etape de sezon regular. Apoi cele 10 de play-off. Drumul e lung, dar pontul zilei de miercuri, 12 august, e că U Craiova va terminat peste FCSB în campionat.