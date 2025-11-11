Pontul zilei de miercuri, 12 noiembrie, din SuperLiga. Ce cote au Metaloglobus și Csikszereda să retrogradeze în Liga 2

ADVERTISEMENT

S-a încheiat prima etapă a returului din sezonul regulat al SuperLigii, iar lupta pentru evitarea retrogradării este din ce în ce mai acerbă. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET dacă vor miza pe retrogradarea echipelor din subsolul clasamentului.

Pontul zilei de miercuri, 12 noiembrie. Cotă de 1.75 pentru retrogradarea echipei Csikszereda

După o serie de rezultate surprinzătoare, Csikszereda a revenit în „normal” și a înregistrat două înfrângeri consecutive în SuperLiga. Interesant este faptul că nou-promovata a încasat trei goluri de la Farul și patru de la Dinamo.

Deși ocupă în acest moment un loc de baraj, ciucanii par a fi „condamnați” la retrogradarea în eșalonul secund. După 16 etape, Csikszereda a acumulat doar 13 puncte în SuperLiga, iar SUPERBET a oferit o cotă de 1.75 pentru ca nou-promovata să revină în Liga 2.

Doar Metaloglobus are o cotă mai mică decât Csikszereda pentru a retrograda din SuperLiga. , iar SUPERBET îi oferă o cotă de 1.10 pentru revenirea în eșalonul secund, cele 7 puncte acumulate clasându-i pe elevii lui Mihai Teja pe ultimul loc al ierarhiei.

Hermannstadt, emoții pentru rămânerea SuperLiga

, însă punctul obținut îi menține pe sibieni în zona roșie. Elevii lui Marius Măldărășanu au o cotă de 2.20 pentru a retrograda la finalul stagiunii.

Deși Petrolul este neînvinsă în ultimele cinci runde, emoțiile retrogradării bat la ușă. „Găzarii” conduși de Eugen Neagoe sunt văzuți cu o cotă de 3.75 pentru a evolua în Liga 2 în sezonul ce urmează.

Ceva mai sigure de rămânerea în SuperLiga sunt Unirea Slobozia, dar și Oțelul. Jucătorii pregătiți de Andrei Prepeliță au primit de la SUPERBET o cotă de 5.50 pentru a retrograda, pe când gălățenii sunt văzuți cu o cotă de 20.00.