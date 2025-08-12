Pariuri sportive

Pontul zilei de miercuri, 13 august, din SuperLiga. Mizăm pe un pariu antepost la categoria „duel echipe” între Rapid și FCSB

Cu pontul zilei de miercuri, 13 august, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un pariu antepost la categoria „duel echipe”
FANATIK
12.08.2025 | 23:15
Pontul zilei de miercuri 13 august din SuperLiga Mizam pe un pariu antepost la categoria duel echipe intre Rapid si FCSB
Pontul zilei este realizat pe baza duelului dintre FCSB și Rapid. Foto: Sportpictures.eu

Sâmbătă seară, de la ora 21:30, FCSB va avea parte de un nou derby, după cel cu Dinamo din urmă cu două etape. Campioana României va întâlni Rapid, iar în cazul unei înfrângeri, distanța dintre cele două va deveni una considerabilă. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu un pariu antepost la categoria „duel echipe” pentru FCSB – Rapid

ADVERTISEMENT

Pontul zilei de miercuri, 13 august. Pariem pe duelul dintre Rapid și FCSB

Față de sezonul precedent, Rapid a pornit foarte bine în debutul acestui an competițional. Giuleștenii au ratat ocazia de a termina runda cu numărul 5 pe prima poziție, după ce au obținut doar o remiză la Galați, împotriva Oțelului.

În campionat, FCSB se află într-o situație asemănătoare celei din sezonul trecut. „Roș-albaștrii” au pierdut 3 meciuri din primele 5 și au pus doar 4 puncte în clasament. Meciul de sâmbătă seară poate fi diferit în funcție de rezultatul campioanei din cupele europene. O posibilă calificare în play-off-ul de UEFA Europa League i-ar aduce pe campioni în fața rivalilor cu un moral foarte bun.

ADVERTISEMENT

Suntem de părere că FCSB se va mobiliza, în contextul în care ar rămâne la 10 puncte în spatele Rapidului dacă vor pierde partida. Totodată, credem că „roș-albaștrii” vor trece de Drita, ceea ce le va da o mare încredere înainte de derby și o siguranță că vor accesa cel puțin tabloul principal din Conference League.

Spectacol pe Arena Națională

Ultimele două meciuri dintre Rapid și FCSB, din play-off-ul sezonului trecut, au fost foarte spectaculoase și nu au dus lipsă de goluri. Cele două rivale și-au marcat 9 goluri în ultimele două întâlniri.

ADVERTISEMENT
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”

În ultimele două stagiuni, FCSB a terminat departe de giuleșteni, indiferent de startul pe care l-au avut. În urmă cu două sezoane, rapidiștii au fost mai aproape ca niciodată să facă o surpriză, când foarte mulți iubitori ai fotbalului îi dădeau favoriți la câștigarea campionatului înaintea play-off-ului.

ADVERTISEMENT
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
Digisport.ro
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe

Deși au început foarte bine față de rivalii din oraș, iar o victorie sâmbătă seară i-ar duce la 10 puncte, suntem de părere că FCSB va termina acest sezon în fața giuleștenilor, așa cum s-a întâmplat în fiecare sezon de la revenirea echipei pe prima scenă a fotbalului românesc. Pentru pariul „Duel echipe FCSB – Rapid (Inclusiv play-off/play-out): FCSB”, SUPERBET oferă o cotă de 1.60.

ADVERTISEMENT

  • 3.45 este cota oferită de SUPERBET pentru sub 0.5 goluri în meciul Rapid – FCSB, așa cum s-a întâmplat de două ori în ultimele patru întâlniri

Biletul zilei la pariuri, marți, 12 august 2025. Câștig de 327 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, marți, 12 august 2025. Câștig de 327 de lei cu fotbal
Pontul zilei de luni, 11 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 6.50...
Fanatik
Pontul zilei de luni, 11 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 6.50 la Superbet pentru Oțelul – Rapid
Biletul zilei la pariuri, luni, 11 august 2025. Câștig de 535 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, luni, 11 august 2025. Câștig de 535 de lei cu fotbal
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Întâlnire de gradul ZERO între Mircea Lucescu și proprietarul Rollsului vișiniu cu care...
iamsport.ro
Întâlnire de gradul ZERO între Mircea Lucescu și proprietarul Rollsului vișiniu cu care se plimbă Gino Iorgulescu
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și...
gsp.ro
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
Alexandru Mitriță a intrat în istorie
Digisport.ro
Alexandru Mitriță a intrat în istorie
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!”...
gsp.ro
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!” » Campioană în mijlocul controverselor de pe Internet
Jandarmi cu arme automate, gata de luptă, la metrou în București. Jandarmeria Română:...
Libertatea.ro
Jandarmi cu arme automate, gata de luptă, la metrou în București. Jandarmeria Română: „Nu trebuie să vă speriați!”
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns...
Clever Media
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!