Pontul zilei de miercuri, 13 august, din SuperLiga. Mizăm pe un pariu antepost la categoria „duel echipe” între Rapid și FCSB

Sâmbătă seară, de la ora 21:30, FCSB va avea parte de un nou derby, după cel cu Dinamo din urmă cu două etape. Campioana României va întâlni Rapid, iar în cazul unei înfrângeri, distanța dintre cele două va deveni una considerabilă. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu un pariu antepost la categoria „duel echipe” pentru FCSB – Rapid

Pontul zilei de miercuri, 13 august. Pariem pe duelul dintre Rapid și FCSB

Față de sezonul precedent, Rapid a pornit foarte bine în debutul acestui an competițional. Giuleștenii au ratat ocazia de a termina runda cu numărul 5 pe prima poziție, după ce

În campionat, FCSB se află într-o situație asemănătoare celei din sezonul trecut. „Roș-albaștrii” au pierdut 3 meciuri din primele 5 și au pus doar 4 puncte în clasament. Meciul de sâmbătă seară poate fi diferit în funcție de rezultatul campioanei din cupele europene. O posibilă calificare în play-off-ul de UEFA Europa League i-ar aduce pe campioni în fața rivalilor cu un moral foarte bun.

Suntem de părere că FCSB se va mobiliza, în contextul în care ar rămâne la 10 puncte în spatele Rapidului dacă vor pierde partida. Totodată, credem că ceea ce le va da o mare încredere înainte de derby și o siguranță că vor accesa cel puțin tabloul principal din Conference League.

Spectacol pe Arena Națională

Ultimele două meciuri dintre Rapid și FCSB, din play-off-ul sezonului trecut, au fost foarte spectaculoase și nu au dus lipsă de goluri. Cele două rivale și-au marcat 9 goluri în ultimele două întâlniri.

În ultimele două stagiuni, FCSB a terminat departe de giuleșteni, indiferent de startul pe care l-au avut. În urmă cu două sezoane, rapidiștii au fost mai aproape ca niciodată să facă o surpriză, când foarte mulți iubitori ai fotbalului îi dădeau favoriți la câștigarea campionatului înaintea play-off-ului.

Deși au început foarte bine față de rivalii din oraș, iar o victorie sâmbătă seară i-ar duce la 10 puncte, suntem de părere că FCSB va termina acest sezon în fața giuleștenilor, așa cum s-a întâmplat în fiecare sezon de la revenirea echipei pe prima scenă a fotbalului românesc. Pentru pariul „Duel echipe FCSB – Rapid (Inclusiv play-off/play-out): FCSB”, SUPERBET oferă o cotă de 1.60.

