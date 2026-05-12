Pontul zilei de miercuri, 13 mai. Cotă de 5.96 pe meciurile din ultima etapă a play-out-ului SuperLigii

Pontul zilei la pariuri pentru miercuri, 13 mai 2026, cu o cotă totală de 5.96. Pe ce mizăm la meciurile din ultima etapă a play-out-ului SuperLigii, decisive în lupta pentru evitarea retrogradării
12.05.2026 | 23:18
Hermannstadt și FCSB se duelează în ultima etapă din play-out-ul SuperLigii. Foto: Sport Pictures
Pontul zilei la pariuri pentru ziua de miercuri, 13 mai 2026, este constituit de cinci pronosticuri aferente meciurilor din ultima etapă a play-out-ului SuperLigii, cu o cotă totală de 5.96 la SUPERBET. În această rundă se joacă o singură partidă fără o miză reală. Este vorba despre duelul de la Miercurea Ciuc dintre Csikszereda și FC Botoșani, programat sâmbătă, 16 mai, de la ora 18:30.

Pontul zilei la pariuri pentru miercuri, 13 mai 2026

În condițiile în care cele două echipe nu mai au un obiectiv de atins înaintea acestei ultime etape, ciucanii scăpând deja de retrogradare, iar moldovenii având asigurată prezența în semifinala barajului de Conference League, contra celor de la FCSB, ne putem aștepta în principiu la un joc destul de relaxat, în care în cele din urmă diferența să fie făcută de valoarea propriu-zisă superioară, cel puțin pe hârtie, a celor de la FC Botoșani. Astfel, alegem să mizăm la acest meci pe un pronostic de tip „X2”, la o cotă de 1.52.

În continuare, celelalte patru meciuri, toate având implicații în lupta pentru evitarea retrogradării, fie în mod direct, fie prin baraj, se joacă luni, 18 mai, de la aceeași oră, 20:30. Este vorba despre duelurile Farul – Metaloglobus, Hermannstadt – FCSB, Petrolul – Oțelul și Unirea Slobozia – UTA Arad. Farul și Petrolul nu pot retrograda direct și se luptă între ele pentru ocuparea locului de salvare directă, fără baraj. Hermannstadt și Slobozia se luptă în schimb pentru evitarea retrogradării directe, deci pentru ocuparea unui loc de baraj.

Luptă extrem de încinsă pentru salvarea de la retrogradare din SuperLiga

În acest timp, adversarele lor nu mai au obiective în această ultimă etapă din play-out. Așadar, în acest context, am ales să mizăm la Farul – Metaloglobus pe „1 solist”, la o cotă de 1.15, la Hermannstadt – FCSB pe „X2”, la 1.62, la Petrolul Ploiești – Oțelul Galați pe „1 solist”, 1.56, respectiv la Unirea Slobozia – UTA Arad pe „1X”, 1.35.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

