Pontul zilei de miercuri, 15 aprilie, din SuperLiga. Cotă de 17.47 de la Superbet cu meciuri din etapa 5 de play-out

Cu pontul zilei de miercuri, 15 aprilie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe câteva meciuri din a cincea etapă a play-out-ului.
14.04.2026 | 23:15
Lupta pentru salvarea de la retrogradare continuă, iar etapa a cincea din play-out ne aduce câteva dueluri interesante. Cu ajutorul SUPERBET, am pregătit un bilet interesant care ne poate aduce un profit important, cu câte o selecție pentru fiecare meci din play-out-ul SuperLigii României.

Runda a patra de play-out este deschisă de meciul dintre Oțelul și UTA. Gălățenii se află la mijlocul clasamentului, la două puncte de locurile de baraj și la șase puncte de locurile direct retrogradabile. De partea cealaltă, arădenii lui Adrian Mihalcea sunt într-o situație foarte bună și ocupă prima poziție, cu 31 de puncte. Pronosticul pentru această partidă este „GG – Ambele echipe marchează”, pentru o cotă de 1.80, oferită de SUPERBET.

Zilele de sâmbătă și duminică aduce alte două partide foarte interesante între patru echipe din play-out. Unirea Slobozia se deplasează la Ciuc, pentru a o înfrunta pe Csikszereda, în timp ce Petrolul primește vizita lui FC Hermannstadt. Pentru partida de la Miercurea Ciuc mizăm pe „PsF X (egal la pauză sau la final)”, la o cotă de 1.71, în timp ce la meciul de pe Ilie Oană vom paria pe „Oaspeții marchează”, pentru o cotă foarte bună, de 1.43, de la SUPERBET.

Dueluri de foc în subsolul clasamentului. Metaloglobus își joacă ultimele șanse

Nou-promovata Metaloglobus București pare prima echipă sortită retrogradării directe. Echipa lui Florin Bratu are doar 10 puncte în clasament și se află la 9 puncte distanță de ultimul loc de baraj, ocupat de Unirea Slobozia. În etapa a cincea, Metaloglobus se va deplasa în nordul țării, pentru meciul cu FC Botoșani. Vom miza pe „sub 2,5 goluri” la acest meci, pentru o cotă de 2.17.

Ultimul, dar nu cel din urmă meci din această etapă este Farul Constanța – FCSB. Gazdele s-au despărțit la sfârșitul rundei precedente de Ianis Zicu, iar Flavius Stoican a fost instalat pe banca tehnică. De cealaltă parte, campioana en-titre a învins fără drept de apel, scor 4-0, în meciul cu Oțelul Galați. Având în vedere rezultatele obținute de cele două formații, am ales să mizăm pe pariul „2 solist”, care are la Superbet o cotă de 1.83.

Selecțiile noastre pentru etapa a 5-a din play-out, cu cote de la SUPERBET:

  • Oțelul – UTA: GG – cotă 1.80
  • Csikszereda – Unirea Slobozia: PsF X – cotă 1.71
  • Petrolul – FC Hermannstadt: Oaspeții marchează – cotă 1.43
  • Botoșani – Metaloglobus: Sub 2,5 goluri – cotă 2.17
  • Farul – FCSB: 2 solist – cotă 1.83
