Pontul zilei de miercuri, 15 octombrie, din SuperLiga. Cote interesante pentru echipele care vor retrograda la finalul sezonului 2025-2026

SuperLiga se apropie cu pași mari către jumătatea sezonului regulat, iar bătălia pentru evitarea retrogradării este una extrem de pasionantă și nu este exclus ca la final să avem și surprize. Pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET, dacă vor miza pe formațiile care vor ajunge în eșalonul secund.

Pontul zilei de miercuri, 15 octombrie, aduce cote frumoase în bătălia din partea inferioară a clasamentului

S-a ajuns la mijlocul lunii octombrie, iar în weekend se reia SuperLiga după scurta pauză datorată meciurilor echipelor naționale. Ne mai despart 18 de etape din sezonul regulat, plus alte 9 runde în play-out după înjumătățirea punctelor, însă cine mizează încă de pe acum pe formațiile care vor retrograda la finalul sezonului poate face bani frumoși.

Deși mai este mult de jucat până la încheierea campionatului, două echipe sunt văzute cu șanse mari să părăsească SuperLiga. Este vorba de Metaloglobus și Csikszereda, ambele nou promovate în primul eșalon.

Bucureștenii sunt pe ultimul loc în clasament cu doar 3 puncte adunate în 12 etape, fără victorie deocamdată și au o cotă de 1.07 la Superbet că se vor întoarce în Liga 2, în timp ce ciucanii, care de curând au obținut primul succes din istorie pe prima scenă a fotbalului românesc și au făcut 8 puncte, sunt cotați la 1.20.

Alte două echipe în bătălia de supraviețuire

După cele două, care par a fi condamnate încă de la început, următoarea ”pretendentă” la retrogradare este Petrolul Ploiești. și au pus capăt seriei interminabile de jocuri fără victorie, dar au o cotă de 3.00 pentru a ajunge în Liga 2.

Următoarea pe listă este Oțelul, în ciuda faptului că trupa lui Laszlo Balint este pe locul 7 și mai degrabă trage speranțe să dea lovitura și să prindă play-off-ul. Gălățenii au o cotă la retrogradare de 7.00.

Două formații aflate în Top 6 au șanse să ajungă în zona retrogradării

Cele 4 echipe sunt principalele candidate pentru a încheia pe ultimele două locuri din SuperLiga la finalul sezonului. În spatele lor se află FC Hermannstadt, cu o cotă de 10.00, aceeași pe care a primit-o și Unirea Slobozia, în ciuda faptului că ialomițenii sunt în acest moment pe locul 6.

Fără doar și poate că FC Argeș, revenită în vară în primul eșalon, este una dintre surprizele plăcute ale acestui sezon, dar locul 5 din prezent nu o scapă de emoțiile retrogradării. Specialiștii le-au acordat pieteșnilor o cotă de 25.00, la fel ca și celor de la UTA.

Nimeni nu le vede la retrogradare pe FCSB și CFR Cluj

Deși au avut parte de un început de sezon mai mult decât modest, FCSB și CFR Cluj au dat semne de revenire și nu sunt considerate variante viabile pentru retrogradare. Cele două forțe ale fotbalului românesc au o cotă uriașă de 1000.00 de a ajunge în eșalonul inferior, identică cu cea a Universității Craiova.

FC Botoșani, , pare și ea scăpată în acest sezon de grijile retrogradării. Moldovenii lui Valeriu Iftime au o cotă de 50.00 pentru a termina campionatul pe unul din ultimele două locuri, la fel ca și Farul.