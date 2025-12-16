Pontul zilei de miercuri, 17 decembrie. Ce cote au FCSB, CFR Cluj și restul echipelor la calificarea în play-off

ADVERTISEMENT

Sezonul regulat se apropie ușor-ușor de final, iar echipele mai au de jucat doar o treime din meciuri. Campioana și vicecampioana stagiunii precedente continuă să aibă probleme și încă nu se află în zona de play-off. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET dacă vor miza pe echipele ce vor finaliza cele 30 de etape în primele șase locuri din clasament.

Pontul zilei de miercuri, 17 decembrie. Ce cote au echipele din SuperLiga pentru a se califica în play-off

Doar 10 etape ne mai despart de momentul adevărului. La finalul celor 30 de etape vom ști componența finală atât a play-off-ului, cât și a play-out-ului. Primele patru clasate nu mai au nicio problemă la calificare, dacă ne luăm după cotele de la SUPERBET, deci lupta se va da pe ultimele două locuri de play-off, acolo unde, pentru un moment, se află Oțelul Galați și FC Argeș.

ADVERTISEMENT

Surprinzător sau nu, prima favorită pentru a prinde unul dintre cele două locuri este FCSB, care se află în acest moment pe locul 9, la două puncte de poziția a șasea. Deși, de multe ori jocul nu îi mulțumește pe suporteri, rezultatele au început să fie din ce în ce mai bune, iar (4 victorii și 3 remize). Cota oferită de SUPERBET pentru calificarea lui FCSB în play-off este 1.40.

Următoarele două pretendente sunt chiar actualele ocupante ale locurilor 5 și 6, Oțelul Galați și FC Argeș, care sunt două dintre surprizele plăcute ale campionatului. Totuși, cota lor este destul de mare față de cea a „roș-albaștrilor”, deoarece sunt considerate două echipe mici, fără experiența jucătorilor campioanei României. FC Argeș are o cotă de 2.25, în timp ce Oțelul Galați are cota 3.20 la calificarea în play-off.

ADVERTISEMENT

CFR și U Cluj au puține șanse la play-off. Ce cotă au ardelenii

Următoarele în „clasamentul” cotelor sunt cele două echipe ale Clujului, CFR și Universitatea. În acest moment, „șepcile roșii” ocupă poziția a șaptea, la egalitate de puncte cu Oțelul Galați. Ei au o șansă foarte bună să se califice în play-off alături de Cristiano Bergodi, iar cota lor pentru această performanță este egală cu cea a moldovenilor: 3.20.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, C însă șansele ei sunt destul de mici. Momentan, „feroviarii” se află la șapte puncte de locul șase, cu 5 echipe în fața sa, ceea ce face îndeplinirea acestei misiuni aproape imposibilă. CFR Cluj are cota 4,00 la SUPERBET pentru calificarea în play-off.