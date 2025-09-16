Pontul zilei de miercuri, 17 septembrie, din SuperLiga. Profit uriaș pe calificarea în play-off

După primele 9 etape din noul sezon al Superligii, echipele încep să își contureze o idee despre drumul lor în noul sezon. Pariorii au șansa să facă un profit consistent la SUPERBET, dacă vor miza pe calificarea în play-off-ul SuperLigii.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova și Rapid, sigure de prezența în play-off

S-au scurs deja 9 etape din noul sezon, iar Universitatea Craiova este lider incontestabil cu 23 de puncte, urmată de Rapid, cu 19. Ambele formații sunt neînvinse până acum, iar fotbalul prestat este mai mult decât convingător.

Echipele pregătite de Mirel Rădoi și Costel Gâlcă, , au cote de calificare în play-off la SUPERBET de 1,01, respectiv 1,03, ceea ce le atestă forța, dar și siguranța în privința accederii în primele 6.

ADVERTISEMENT

FCSB și CFR Cluj, situație drastică în campionat, dar încă cu șanse la play-off

FCSB și CFR Cluj, campioana și vicecampioana din sezonul trecut, traversează un start dezamăgitor. Cu doar o victorie bifată, și cu mai multe eșecuri și remize în dreptul lor, ambele formații păstrează paradoxal șanse să se califice în play-off.

Cu loturi bogate numeric și cu jucători bine cotați, atât FCSB cât și CFR Cluj au la SUPERBET cota de 1,25 pentru a fi prezente în ediția din acest sezon a play-off-ului SuperLigii, contrazicând astfel declarația lui Gigi Becali,

ADVERTISEMENT

Cine vor fi surprizele care vor ajunge în primele 6 echipe

Dinamo arată într-un mare fel după primele 9 etape, iar șansele ca echipa lui Zeljko Kopic să fie din nou prezentă în play-off sunt mari, având la SUPERBET cota de 1,35. Rămâne de văzut cine va fi ultima formație care va reuși surpriza.

ADVERTISEMENT

Printre pretendente se află echipe precum U Cluj (1,85), Farul (3,20), FC Botoșani (4,00) și UTA (4,00), toate având prestații încântătoare până acum. Chiar și FC Argeș, nou-promovata, poate prinde biletul către play-off (7,00).

13,00 este cota oferită de Superbet pentru ca Oțelul Galați să se califice în play-off-ul SuperLigii în sezonul 2025/2026