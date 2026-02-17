ADVERTISEMENT

Miercuri, 18 februarie, este o zi cu totul specială pentru Cristi Chivu. Inter, echipa pe care o antrenează, va da piept cu Bodo Glimt în manșa tur a barajului UEFA Champions League. Noi, cu ajutorul Superbet, am pregătit un Bet Builder interesant pentru pontul zilei.

Pontul zilei de miercuri, 18 februarie. Bet Builder de cotă 7,84 la Superbet pentru Bodo Glimt – Inter

Partida se anunță una foarte interesantă. Temperaturile sunt cu minus, iar echipa gazdă ar putea avea un oarecare avantaj, întrucât la Milano vremea este mult mai blândă, iar jucătorii lui Cristi Chivu ar putea avea probleme de acomodare la condițiile de joc.

Totuși, formația din Serie A este clar favorită. Inter a arătat, în ultima perioadă, un joc solid. Recent, Chivu a câștigat Derby d’Italia. Echipa de pe San Siro a luat cele 3 puncte în duelul cu Juventus din campionat și ne așteptăm să continue seria bună de rezultate.

Noi mergem pe pariul 2 solist la Bodo Glimt – Inter Milano. Echipa lui Cristi Chivu nu își permite un rezultat prost în Norvegia, întrucât și-ar crea o presiune uriașă pentru jocul din retur. Cota pentru acest pronostic la Superbet este de 1,74.

Ne mutăm atenția și pe o altă selecție interesantă. Nu ne așteptăm la un meci spectaculos în Norvegia, tocmai din cauza condițiilor de joc. La Superbet avem o cotă bună de 2,47 pentru selecția total goluri sub 2,5.

Lautaro Martinez vrea să facă un nou meci mare în Champions League

Cristi Chivu are un atac stelar la Inter Milano. Jucătorii din linia ofensivă au dat randamentul așteptat în ultima perioadă. Antrenorul român va începe partida cu cea mai bună echipă de start și avem toate motivele să ne așteptăm ca Lautaro Martinez, vedeta grupării din Milano, să se facă remarcat. Argentinianul are la Superbet cota 1,82 să expedieze peste 1,5 șuturi pe poartă.

În concluzie, pentru pontul zilei de miercuri, 18 februarie, mergem pe trei selecții construite în jurul duelului Bodo Glimt – Inter Milano. Avem cota 1,74 pentru „2 solist”, 2,47 pentru „sub 2,5 goluri” și 1,82 pentru ca Lautaro Martinez să trimită peste 1,5 șuturi pe poartă. Combinate pe același bilet, cele trei pronosticuri ne oferă o cotă totală de aproximativ 7,84. Asta înseamnă că, la o miză de 100 de lei, câștigul potențial poate ajunge la 784 de lei