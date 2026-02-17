Pariuri sportive

Pontul zilei de miercuri, 18 februarie. Bet Builder de cotă 7,84 la Superbet pentru Bodo Glimt – Inter

Cu pontul zilei de miercuri, 18 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 7,84 la meciul Bodo Glimt – Inter
FANATIK
17.02.2026 | 23:15
Pontul zilei de miercuri 18 februarie Bet Builder de cota 784 la Superbet pentru Bodo Glimt Inter
Pontul zilei de miercuri, 18 februarie. Bet Builder de cotă 7,84 la Superbet pentru Bodo Glimt – Inter
ADVERTISEMENT

Miercuri, 18 februarie, este o zi cu totul specială pentru Cristi Chivu. Inter, echipa pe care o antrenează, va da piept cu Bodo Glimt în manșa tur a barajului UEFA Champions League. Noi, cu ajutorul Superbet, am pregătit un Bet Builder interesant pentru pontul zilei.

Pontul zilei de miercuri, 18 februarie. Bet Builder de cotă 7,84 la Superbet pentru Bodo Glimt – Inter

Partida se anunță una foarte interesantă. Temperaturile sunt cu minus, iar echipa gazdă ar putea avea un oarecare avantaj, întrucât la Milano vremea este mult mai blândă, iar jucătorii lui Cristi Chivu ar putea avea probleme de acomodare la condițiile de joc.

ADVERTISEMENT

Totuși, formația din Serie A este clar favorită. Inter a arătat, în ultima perioadă, un joc solid. Recent, Chivu a câștigat Derby d’Italia. Echipa de pe San Siro a luat cele 3 puncte în duelul cu Juventus din campionat și ne așteptăm să continue seria bună de rezultate.

Noi mergem pe pariul 2 solist la Bodo Glimt – Inter Milano. Echipa lui Cristi Chivu nu își permite un rezultat prost în Norvegia, întrucât și-ar crea o presiune uriașă pentru jocul din retur. Cota pentru acest pronostic la Superbet este de 1,74.

ADVERTISEMENT
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o...
Digi24.ro
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o nouă rundă de discuții

Ne mutăm atenția și pe o altă selecție interesantă. Nu ne așteptăm la un meci spectaculos în Norvegia, tocmai din cauza condițiilor de joc. La Superbet avem o cotă bună de 2,47 pentru selecția total goluri sub 2,5.

ADVERTISEMENT
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face...
Digisport.ro
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”

Lautaro Martinez vrea să facă un nou meci mare în Champions League

Cristi Chivu are un atac stelar la Inter Milano. Jucătorii din linia ofensivă au dat randamentul așteptat în ultima perioadă. Antrenorul român va începe partida cu cea mai bună echipă de start și avem toate motivele să ne așteptăm ca Lautaro Martinez, vedeta grupării din Milano, să se facă remarcat. Argentinianul are la Superbet cota 1,82 să expedieze peste 1,5 șuturi pe poartă.

În concluzie, pentru pontul zilei de miercuri, 18 februarie, mergem pe trei selecții construite în jurul duelului Bodo Glimt – Inter Milano. Avem cota 1,74 pentru „2 solist”, 2,47 pentru „sub 2,5 goluri” și 1,82 pentru ca Lautaro Martinez să trimită peste 1,5 șuturi pe poartă. Combinate pe același bilet, cele trei pronosticuri ne oferă o cotă totală de aproximativ 7,84. Asta înseamnă că, la o miză de 100 de lei, câștigul potențial poate ajunge la 784 de lei

ADVERTISEMENT
Biletul zilei la pariuri, marți, 17 februarie 2026. Câștig de 251 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, marți, 17 februarie 2026. Câștig de 251 de lei cu două meciuri din Champions League
Pontul zilei de luni, 16 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.75...
Fanatik
Pontul zilei de luni, 16 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.75 la Superbet pentru Dinamo – Unirea Slobozia
Biletul zilei la pariuri, luni, 16 februarie 2026. Câștig de 351 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, luni, 16 februarie 2026. Câștig de 351 de lei cu fotbal
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Burleanu s-a întâlnit cu Bolojan și i-a cerut 75.000.000 € din bani publici!...
iamsport.ro
Burleanu s-a întâlnit cu Bolojan și i-a cerut 75.000.000 € din bani publici! Pentru ce vrea finanțare: 'Acum sunt în negocieri'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!