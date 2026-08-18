Pontul zilei de miercuri, 19 august. Cotele Superbet la retrogradarea din SuperLiga

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Pontul zilei de miercuri, 19 august, este legat de evenimentul pe toate echipele din SuperLiga își doresc să-l evite: retrogradarea. Însă cel puțin două dintre ele nu vor reuși. Iar altele două, vor juca baraje pentru a evita Liga 2. Totuși, care sunt formațiile „favorite” să pice în divizia secundă?

Pontul zilei de miercuri, 19 august. Nou-promovatele, în pericol

SuperLiga 2026-2027 a început cu trei formații noi în componență: Corvinul, Sepsi și FC Voluntari. Primele două au promovat direct, ilfovenii au trecut în baraj de Hermannstadt (2-3 și 3-0). În mod normal, cele trei ar trebui să se teamă cel mai tare. Însă echipa care, în acest moment, are cele mai mari șanse să joace anul viitor în Liga 2 este Csikszereda. Ciucanii, promovați anul trecut, au reușit să termine fără emoții, la 8 puncte peste locurile de baraj. Totuși, în noul sezon, au bifat un singur punct în primele 5 etape. Și acela a venit în weekend, după 0-0 cu Sepsi. La Superbet, cota pentru „Csikszereda retrogradează” este 1,45. Cea mai mică dintre toate.

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Dacă ne luăm după cote, în pericol mare este și FC Voluntari. Cota ilfovenilor e 1,85. Până acum, au făcut 4 puncte în SuperLiga și au patru formații sub ei în clasament. Dacă s-ar opri totul, ar scăpa și de barajul de menținere. Dar au trecut doar 5 etape, mai sunt 25 din sezonul regular, plus alte 9 în play-out. Drumul e lung.

Celelalte două nou-promovate, Corvinul și Sepsi, urmează în acest clasament al „favoritelor” la retrogradare. Ambele au cotă 3,50. După cinci etape, stau bine în clasament, hunedorenii pe 8, covăsnenii pe 11. Interesant e că fiecare dintre ele a pierdut un singur meci, Corvinul la Farul 0-2, Sepsi la Rapid 0-1.

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Cum arată cotele la retrogradare. Pontul zilei de marți, 18 august, la cotă 1,95

UTA Arad, câștigătoarea play-out-ului de anul trecut, și FC Botoșani, echipa care a jucat semifinala barajului de Conference League cu FCSB, au început sezonul prost, fără victorii în primele 5 etape și sunt imediat deasupra lui Csikszereda în clasament cu două, respectiv trei puncte. În aceste condiții, nu e de mirare că UTA are cotă 4,00 la retrogradare, iar FC Botoșani – 5,50.

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În spatele lor, vin Oțelul și Petrolul, ambele cu 7,00. Asta în ciuda faptului că ploieștenii sunt la doar două puncte în spatele liderului FCSB. Iar Oțelul este neînvinsă cu numele mari precum CFR Cluj (2-1), Dinamo (1-1) și U Craiova (1-1).

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Și dacă tot am amintit de CFR Cluj, ardelenii sunt următorii în topul cotelor la retrogradare. E drept, au cotă 20,00 la Superbet. Dar vremurile de glorie, când CFR câștiga cinci campionate la rând (2018-2022) au apus. Iar acum echipa e într-o situație dramatică. În SuperLiga a pierdut 3 dintre cele 4 partide jucate. Dar . Proaspăt venit pe banca tehnică, . Ba mai mult, antrenorul a declarat la FANATIK SUPERLIGA că dacă nu vin jucători, „CFR Cluj este prima candidată la retrogradare”. O „sentință” dură, dar s-au mai văzut cazuri de foste campioane retrogradate. Pontul zilei ar fi să mizăm o sumă rezonabilă pe acest pronostic, pentru că acea cotă de 20,00 poate aduce un profit extraordinar.

Farul a jucat baraj

Anul trecut, Farul a fost la un pas de Liga 2. A jucat barajul de menținere în SuperLiga cu târgoviștenii de la Chindia. Și s-a salvat dramatic. După 3-3 și 1-1 s-a ajuns la lovituri de departajare, unde dobrogenii au reușit să se impună. Noul sezon ar trebui să fie mai liniștit pentru Farul, cu Sabău antrenor, venit după Zicu și Stoican, care au fost la un pas să retrogradeze. La Superbet, cota ca Farul să pice în Liga 2 este 25,00. Mai degrabă, dobrogenii vor lupta pentru accesul în play-off.

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Și la fel va face și FC Argeș. Nou-promovați anul trecut, piteștenii au fost surpriza pozitivă și au terminat în top 6. Și startul în noul sezon e bun, locul 3, la un punct în spatele liderului FCSB. Cota ca FC Argeș să retrogradeze este 50,00. De două ori mai mică decât a lui U Cluj (100), formația care a terminat anul trecut pe 2, a pierdut finala Cupei, dar și Supercupa din startul noului sezon, ambele la lovituri de departajare. „U”-iștii, spre deosebire de concitadinii de la CFR, nu prea au motive de îngrijorare. Mai ales că au câștigat deja 3 din cele patru etape jucate (s-a amânat derby-ul cu CFR).

Cei patru fantastici

Au mai rămas doar patru echipe, cei patru fantastici: FCSB, Dinamo, Rapid și U Craiova. Unii ar spune cele mai importante cluburi românești și, poate, cele mai titrate. Cert este că sunt echipele cu cele mai mici șanse să retrogradeze. Dintre toate, Dinamo are cotă mai mică, 250, să repete contraperformanța din 2022. Însă de atunci și până acum, multe s-au schimbat, echipa a crescut, clubul s-a întărit, problemele au dispărut. Iar suporterii „câinilor” nu mai au coșmaruri cu retrogradarea, ci visează la titlu.

În final, U Craiova – campioana en-titre -, FCSB – campioana din 2024 și 2025 – și Rapid sunt echipele care, dacă retrogradează, ar aduce o avere pariorilor ce au mizat pe un asemenea deznodământ în SuperLiga. Toate trei au aceeași cotă 500,00!