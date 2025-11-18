Pontul zilei de miercuri, 19 noiembrie. Pariem pe golgheterul SuperLigii României

ADVERTISEMENT

Turul sezonului regulat s-a terminat și deja s-a scurs și o etapă din retur, iar liderii clasamentului marcatorilor sunt în acest moment Alex Dobre și Florin Tănase. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET dacă mizează pe cine va fi golgheterul la finalul campionatului.

Pontul zilei de miercuri, 19 noiembrie. Dați lovitura cu plasarea unui pariu antepost pe golgheterul SuperLigii României

Deși pare că lupta pentru titlul de golgheter din acest an se va da între Alex Dobre de la Rapid și Florin Tănase de la FCSB, mai sunt încă foarte multe etape de disputat pentru a ști cu exactitate rezultatul final.

Cu toate că la începutul campionatului părea că lupta se va da între mai mulți jucători, atacanții Craiovei, ce păreau extrem de promițători în debutul sezonului, nu au mai găsit calea spre poartă, în topul clasamentului rămânând doar Tănase și Dobre.

Este foarte adevărat că Alex Dobre nu are niciun gol înscris din lovitură de la 11 metri, în timp ce Tănase a înscris șapte dintre cele nouă goluri de la punctul cu var. Adevărat este și că acest lucru contează mai puțin, iar Tănase va continua cu siguranță să mai înscrie din penalty. Cota lui Alex Dobre la Superbet pentru a deveni golgheter este de 3,20, în timp ce a lui Florin Tănase de 3,50. Mijlocașul lui FCSB ar putea obține acest titlu pentru a treia oară în carieră dacă FCSB va intre pe o pantă ascendentă.

Cote uriașe pentru doi dintre favoriții de la începutul sezonului

Nu este o surpriză pentru nimeni că Louis Munteanu și Daniel Bîrligea erau doi dintre favoriții la titlul de golgheter înainte de startul sezonului. de prea multe ori în acest sezon.

Golgheterul sezonului trecut, Louis Munteanu, nu a înscris decât un gol în această stagiune și este departe de titlul de cel mai bun marcator. Cota sa în acest moment este 25,00. Nici în cazul atacantului lui FCSB lucrurile nu stau mai bine. în SuperLiga nu a înscris decât de trei ori, iar cota pentru ca el să devină top-scorer este de 15,00.