Pontul zilei de miercuri, 20 august, din SuperLiga. Profit uriaș la Superbet cu golgheterul sezonului 2025/26

Deja s-au consumat șase etape din noul sezon al SuperLigii României, iar pretendenții pentru titlul de cel mai bun marcator al stagiunii înscriu pe bandă rulantă, indiferent de rezultatele echipelor pentru care evoluează. Pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET, dacă vor miza pe golgheterul noului sezon de SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Cine va fi cel mai bun marcator al acestei ediții de SuperLiga? Să fie Louis Munteanu din nou?

Louis Munteanu a câștigat în sezonul precedent titlul de cel mai bun marcator în SuperLiga României, iar CFR Cluj a încheiat sezonul pe poziția a doua în clasament, reușind să-și treacă totuși în palmares Cupa României.

Atacantul adus de la Fiorentina a fost mai mult rezervă în actuala ediție de campionat, fiind foarte mari, conform .

ADVERTISEMENT

Florin Tănase este unul dintre jucătorii care aspiră la această distincție în noul sezon, el având deja patru goluri înscrise în primele 6 etape de campionat.

Florin Tănase, experiență la nivel înalt și poftă de marcator

Florin Tănase este în viziunea noastră principalul favorit la câștigarea titlului de golgheter în SuperLiga României. Un fotbalist care a revenit mai motivat la FCSB și care și-a arătat utilitatea în multe momente, mai ales în sezonul trecut.

ADVERTISEMENT

În noua stagiune, fotbalistul de 30 de ani a înscris deja de patru ori pentru echipa antrenată de Elias Charalambous, el având deja în palmaresul individual distincția de golgheter al SuperLigii, în sezoanele 2020/21 și 2021/22.

ADVERTISEMENT

Deși este abia al cincilea în topul favoriților la SUPERBET, Tănase este ajutat de experiența vastă pe prima scenă a fotbalului românesc, care îl aduce în fruntea tuturor celorlalți candidați.

Cota pentru ca Florin Tănase să fie cel mai bun marcator al sezonului 2025/26 este de 10.00 la SUPERBET, ceea ce înseamnă că puteți obține un câștig de 1.000 de lei, cu o miză de 100 de lei.

ADVERTISEMENT