Avem parte de o săptămână de vis pentru iubitorii sportului rege. Miercuri, 21 ianuarie, Liverpool merge în Franța pentru duelul cu Marseille din UEFA Champions League, iar noi, cu ajutorul Superbet, am pregătit un bet builder atractiv pentru pontul zilei.

Pontul zilei de miercuri, 21 ianuarie. Bet Builder de cotă 5.04 la Superbet pentru Marseille – Liverpool

Partida se anunță una extrem de interesantă. Cormoranii au început să arate semne de revenire după o toamnă de coșmar și țintesc calificarea în optimile de finală ale . Totuși, este nevoie de o victorie în partida cu Marseille.

De partea cealaltă, francezii au ca obiectiv clasarea în top 24. Un eventual rezultat pozitiv în meciul cu Liverpool aproape că ar garanta calificarea în fazele superioare, însă partida cu echipa din Premier League se anunță una deloc ușoară.

și va lua cele 3 puncte, însă nu fără emoții. La Superbet avem o cotă atractivă de 1,97 pentru selecția 2 solist, prima pe care alegem să o includem în bet builder-ul pentru pontul zilei.

Se anunță spectacol în Franța la Marseille – Liverpool

În plus, credem că Marseille le va da ceva bătăi de cap cormoranilor. Se întâlnesc două echipe care mizează pe un fotbal ultraofensiv și ne așteptăm la o partidă cu multe goluri. Noi alegem să mergem pe selecția „Ambele marchează – DA”, care la Superbet are cota 1,57.

Nu în ultimul rând, alegem să ridicăm cota totală a bet builder-ului cu un pronostic logic. Cum am spus anterior, partida se anunță a fi una spectaculoasă și includem și selecția „Total goluri peste 2,5”, cu o cotă foarte bună de 1,63.

În concluzie, pontul zilei de miercuri de la SUPERBET este construit pe un Bet Builder atractiv pentru duelul Marseille – Liverpool, format din selecțiile „2 solist” (1,97), „Ambele marchează – DA” (1,57) și „Total goluri peste 2,5” (1,63). Combinate pe același bilet, acestea oferă o cotă totală de aproximativ 5,04.