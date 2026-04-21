Pontul zilei de miercuri, 22 aprilie, din SuperLiga. Cotă de 8.47 de la Superbet cu meciuri din etapa 6 de play-out

Cu pontul zilei de miercuri, 22 aprilie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe câteva meciuri din a șasea etapă a play-out-ului.
21.04.2026 | 23:15
Cu pontul zilei de miercuri, 22 aprilie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe câteva meciuri din a șasea etapă a play-out-ului.
Lupta pentru evitarea retrogradării continuă, iar etapa a șasea din play-out ne aduce câteva dueluri foarte importante. Cu ajutorul SUPERBET, am pregătit un bilet care poate aduce un profit consistent, cu câte o selecție pentru fiecare meci din play-out-ul SuperLigii României.

Etapa a 6-a din play-out debutează vineri, de la ora 17:30, cu partida de la Sibiu dintre Hermannstadt și Csikszereda. Echipa antrenată de Dorinel Munteanu are un parcurs perfect pe teren propriu în play-out, cu două succese, 3-0 cu FC Botoșani și 1-0 cu Farul. Și Csikszereda se află într-o formă bună, având un singur eșec în ultimele 9 meciuri. Ne așteptăm la un duel echilibrat, așadar vom miza pe varianta „Pauză sau final: egalitate”, care are o cotă de 1.80 la SUPERBET.

Tot vineri, dar de la ora 20:30, FCSB va primi vizita celor de la Petrolul. Campioana a revenit pe primul loc în play-out după succesul obținut pe terenul Farului și are prima șansă la un succes în acest duel, chiar dacă Mirel Rădoi nu se va mai afla pe banca tehnică. Pentru această partidă, am ales pronosticul „1 solist”, care la SUPERBET are o cotă de 1.52.

Dueluri importante în play-out

Runda continuă sâmbătă, de la ora 15:00, cu disputa dintre FC Botoșani și Oțelul Galați. Echipa lui Marius Croitoru s-a descurcat excelent pe teren propriu în play-out, unde are 3 succese consecutive, în timp ce gălățenii au câștigat un singur meci în deplasare în 2026, așadar pronosticul pentru acest meci este „1X”, cu o cotă de 1.27 la SUPERBET.

Duminică, de la ora 14:00, UTA primește vizita Farului într-un duel extrem de important, mai ales pentru echipa preluată recent de Flavius Stoican, care a căzut pe loc de baraj după rezultatele din etapa a 5-a. Partidele disputate la Arad în play-out au fost spectaculoase, cu cel puțin 4 goluri, iar trendul ar putea să continue și la acest joc, varianta pe care am ales să mizăm fiind „Ambele echipe marchează”, cu o cotă de 1.78.

În fine, runda a 6-a din play-out se încheie luni, cu partida dintre Metaloglobus și Unirea Slobozia, care va începe la ora 17:30. „Lanterna roșie” a avut un start pozitiv în play-out, însă mai apoi a înregistrat 3 eșecuri consecutive și pare deja condamnată, în timp ce ialomițenii sunt implicați într-o luptă dură pentru evitarea retrogradării. La acest meci am ales pronosticul „Total goluri: peste 1.5”, care are o cotă de 1.37.

Selecțiile noastre pentru etapa a 6-a din play-out, cu cote de la SUPERBET

  • Hermannstadt – Csikszereda: Pauză sau final X – cotă 1.80
  • FCSB – Petrolul: 1 solist – cotă 1.52
  • FC Botoșani – Oțelul: 1X – cotă 1.27
  • UTA – Farul: Ambele echipe marchează (GG) – cotă 1.78
  • Metaloglobus – Unirea Slobozia: Peste 1.5 goluri – cotă 1.37
