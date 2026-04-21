Pontul zilei de miercuri, 22 aprilie, din SuperLiga. Cotă de 8.47 de la Superbet cu meciuri din etapa 6 de play-out

Lupta pentru evitarea retrogradării continuă, iar etapa a șasea din play-out ne aduce câteva dueluri foarte importante. Cu ajutorul SUPERBET, am pregătit un bilet care poate aduce un profit consistent, cu câte o selecție pentru fiecare meci din play-out-ul SuperLigii României.

Etapa a 6-a din play-out debutează vineri, de la ora 17:30, cu partida de la Sibiu dintre Hermannstadt și Csikszereda. Echipa antrenată de Dorinel Munteanu are un parcurs perfect pe teren propriu în play-out, cu două succese, 3-0 cu FC Botoșani și 1-0 cu Farul. Și Csikszereda se află într-o formă bună, având un singur eșec în ultimele 9 meciuri. Ne așteptăm la un duel echilibrat, așadar vom miza pe varianta „Pauză sau final: egalitate”, care are o cotă de 1.80 la SUPERBET.

Tot vineri, dar de la ora 20:30, FCSB va primi vizita celor de la Petrolul. și are prima șansă la un succes în acest duel, chiar dacă . Pentru această partidă, am ales pronosticul „1 solist”, care la SUPERBET are o cotă de 1.52.

Dueluri importante în play-out

Runda continuă sâmbătă, de la ora 15:00, cu disputa dintre FC Botoșani și Oțelul Galați. Echipa lui Marius Croitoru s-a descurcat excelent pe teren propriu în play-out, unde are 3 succese consecutive, în timp ce gălățenii au câștigat un singur meci în deplasare în 2026, așadar pronosticul pentru acest meci este „1X”, cu o cotă de 1.27 la SUPERBET.

Duminică, de la ora 14:00, UTA primește vizita Farului într-un duel extrem de important, mai ales pentru echipa preluată recent de Flavius Stoican, care a căzut pe loc de baraj după rezultatele din etapa a 5-a. Partidele disputate la Arad în play-out au fost spectaculoase, cu cel puțin 4 goluri, iar trendul ar putea să continue și la acest joc, varianta pe care am ales să mizăm fiind „Ambele echipe marchează”, cu o cotă de 1.78.

În fine, runda a 6-a din play-out se încheie luni, cu partida dintre Metaloglobus și Unirea Slobozia, care va începe la ora 17:30. „Lanterna roșie” a avut un start pozitiv în play-out, însă mai apoi a înregistrat 3 eșecuri consecutive și pare deja condamnată, în timp ce ialomițenii sunt implicați într-o luptă dură pentru evitarea retrogradării. La acest meci am ales pronosticul „Total goluri: peste 1.5”, care are o cotă de 1.37.

Selecțiile noastre pentru etapa a 6-a din play-out, cu cote de la SUPERBET