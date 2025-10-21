Pontul zilei de miercuri, 22 octombrie. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet pentru Real Madrid – Juventus

ADVERTISEMENT

După o etapă foarte interesantă în marile campionate ale Europei, dar și în SuperLiga României, Champions League bate din nou la ușile iubitorilor de fotbal. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4,25 la meciul Real Madrid – Juventus.

Pontul zilei de miercuri, 22 octombrie. Cotă de 4.25 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Real Madrid – Juventus

Real Madrid și Juventus sunt două dintre cele mai mari echipe de pe continent, însă situațiile formațiilor sunt complet diferite în momentul de față. „Los Blancos” se află pe primul loc în La Liga și a bifat două victorii în „Faza Ligii”, pe când „Bătrâna Doamnă” suferă în Seria A, iar la „masa bogaților” are doar două remize.

, pe când Juventus trece printr-o perioadă de coșmar, 6 meciuri consecutive fără victorie. Vom miza pe varianta „Peste 1,5 goluri marcate de Real Madrid” în acest start de Bet Builder.

Mizăm pe atacanții lui Xabi Alonso

, iar acest lucru este dovedit prin apetitul ofensiv ieșit din comun. Sub comanda lui Xabi Alonso, atacanții au ieșit la rampă, iar același lucru este așteptat și în duelul cu Juventus.

Cu Kylian Mbappe și Vinicius în formă maximă, Real Madrid va oferi o presiune constantă la poarta „Bătrânei Doamne”. În continuare vom miza pe „peste 1,5 șuturi pe poartă trimise de Kylian Mbappe și Vinicius”.

În concluzie, pontul zilei de miercuri, 22 octombrie, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 4.25 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul Real Madrid – Juventus cu următoarele selecții: „Peste 1,5 goluri Real Madrid”, „Peste 1.5 șuturi pe poartă Kylian Mbappe și Vinicius”.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

