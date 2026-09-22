Pontul zilei de miercuri, 23 septembrie 2026. Cotă 5,00 la Superbet pentru România își câștigă grupa de Liga Națiunilor

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Decepţia ratării calificării la CM 2026 a trecut şi acum ne aşteaptă EURO 2028, turneu organizat de Anglia, Scoţia, Ţara Galilor şi Irlanda. Până la preliminarii, România va trece prin Liga Naţiunilor, competiţie care ne poate conferi un avantaj în cursa spre calificare, dar şi locul în urnele pentru tragerea la sorţi din preliminarii. Misiunea se anunţă una foarte grea pentru jucătorii antrenaţi de Gică Hagi. „Tricolorii” au o cotă de 5,00 la SUPERBET pentru a realiza surpriza și a se impune în grupa cu Suedia, Bosnia și Polonia.

Locul 1, marele pot

România se află, alături de Suedia, Polonia şi Bosnia, în Grupa 4 din Liga B a Ligii Naţiunilor. O companie selectă, cu două selecţionate care au participat la CM 2026 şi o alta care s-a oprit în barajul pentru calificarea la turneul din vară. Marea miză este locul 1, care aduce promovarea directă în Liga A şi, mai important, accesul în barajul de calificare la EURO 2028.

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„Tricolorii” au profitat de o situație asemănătoare în ediţia precedentă din Liga Naţiunilor, atunci când au câştigat o grupă cu Lituania, Kosovo şi Cipru, ceea ce ne-a adus barajul cu Turcia din primăvara acestui an. În plus, o clasare pe primele două locuri din grupă va asigura prezenţa în urna a doua pentru tragerea la sorţi a grupelor din preliminariile EURO 2028. Clasarea pe locurile 3 sau 4 va însemna automat prezenţa în urna a treia. De asemenea, locul 2 în grupa din Liga Naţiunilor va duce într-un baraj pentru promovarea în Liga A, în timp ce locul 3 înseamnă baraj pentru evitarea retrogradării în Liga C.

Start de foc pentru băieții lui Gică Hagi

. În decurs de 11 zile se vor disputa patru meciuri, două pe teren propriu (cu Bosnia pe 28 septembrie şi cu Suedia pe 5 octombrie) şi două în deplasare. Pentru a spera la primul loc, „tricolorii” trebuie să bifeze un început aproape perfect. O misiune dificilă, în condiţiile în care deplasările vor fi în Suedia (25 septembrie) şi Polonia (2 octombrie), dar fotbalul a dovedit deseori că e loc pentru surprize. La SUPERBET, un parcurs de vis pentru România, cu o clasare la final pe primul loc din Grupa 4, are o cotă de 5,00.

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Pericolul nordic

, de la ora 21:45, pe Strawberry Arena din Stockholm. Probabil cel mai greu adversar din grupă, mai ales dacă ne uităm la forţa din atac, unde Graham Potter se bazează pe Alexander Isak (Liverpool), Anthony Elanga (Newcastle) şi Viktor Gyökeres (Arsenal). Va fi primul meci al suedezilor după CM 2026, unde au obţinut un succes (5-1 cu Tunisia), o remiză (1-1 cu Japonia) şi două înfrângeri (1-5 cu Olanda şi 0-3 cu Franţa).

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La turneul final din vară, nordicii s-au oprit în 16-imile de finală, la fel ca Bosnia. De cealaltă parte, duelul cu Suedia va fi primul meci oficial din al doilea mandat al lui Gică Hagi, după cele două amicale din iunie (1-1 cu Georgia şi 2-1 cu Ţara Galilor). Punctul comun al partidelor, „tricolorii” au marcat de fiecare dată. Dacă privim şi la defensiva Suediei, care a primit gol în fiecare dintre cele opt partide jucate în acest an, jucătorii lui Gică Hagi au motive să spere. O cotă de 1,69 pentru GG (ambele marchează) pare să fie cel mai nimerit lucru de pariat la SUPERBET pentru Suedia – România.

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Serie invincibilă

Polonia – Bosnia este celălalt meci din etapa 1 a Grupei 4, un duel ce pare la prima vedere echilibrat. Jucătorii lui Sergej Barbarez vin după un CM 2026 decent, unde au ajuns până în 16-imile de finală, eliminaţi de SUA. Polonezii au urmărit la TV turneul final şi privesc cu teamă viitorul, după ce Robert Lewandowski a ajuns la 38 de ani şi pare foarte aproape de retragerea din naţională.

Statistica este de partea selecţionatei lui Jan Urban, care are patru victorii şi o remiză în meciurile contra Bosniei. De altfel, cele două s-au întânit ultima dată în Liga Naţiunilor 2020-2021, când bosniacii au retrogradat în Liga B, iar polonezii au supravieţuit cu ajutorul celor două victorii din duelul direct (2-1 la Zenica şi 3-0 la Wrocław). Pentru opţiunea „1 & peste 2,5 goluri” în Polonia – Bosnia, SUPERBET oferă o cotă de 2,50.

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