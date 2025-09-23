Pontul zilei de miercuri, 24 septembrie, din SuperLiga. Cote interesante pentru echipele ce vor ajunge în play-out

După 10 etape trecute în SuperLiga, suporterii și-au făcut deja o idee despre fiecare dintre echipele participante la sezonul 2025/2026. Pariorii au șansa să facă un profit consistent la SUPERBET, dacă vor miza pe formațiile care vor ajunge în play-out la finalul sezonului regulat.

Pontul zilei de miercuri, 24 septembrie, aduce cote interesante pentru echipele ce vor ajunge în play-out

Cu siguranță, după cele 30 de puncte ce au fost puse în joc în primele 10 etape. Echipe cu pretenții se află în subsolul clasamentului, în timp ce formații surpriză precum FC Botoșani sau FC Argeș se află pe poziții de play-off.

Deși au avut un început foarte bun, revelațiile primei treimi de campionat au cote extrem de mici pentru calificare în play-off. Spre exemplu, Unirea Slobozia, echipă ce a reușit multe rezultate bune până acum și care se află la doar 2 puncte de locul secund, are o cotă uluitor de mică, de doar 1,07, pentru a nu se califica în play-off.

În schimb FC Botoșani, echipa antrenată de Leo Grozavu, are o cotă mai mare, de 1,60, cu toate că distanța dintre cele două este de doar 2 puncte, însă moldovenii au arătat și în urmă cu mai mulți ani că sunt o echipă ce pot accesa un loc în primele șase din SuperLiga României, cu toate că ultimele sezoane au fost mai dificile.

CFR Cluj și FCSB, vedetele din play-out

FCSB și CFR Cluj, campioana și vicecampioana sezonului trecut, Cele două echipe cu renume în campionatul intern sunt colege de suferință, cu 7, respectiv 8 puncte, însă „feroviarii” au un meci mai puțin jucat.

Pentru ca FCSB să joace în play-out, Superbet oferă o cotă de 2,75, în timp ce echipa patronată de Neluțu Varga are o cotă de 2,40 să nu se afle printre primele 6 echipe după 30 de etape.

Deși se află la egalitate de puncte cu Rapid, Dinamo are o cotă mult mai mică pentru a evolua în play-out. Superbet consideră că formația din „Ștefan cel Mare” are mai multe șanse să nu prindă play-off-ul decât are echipa lui Costel Gâlcă. Dinamo este cotată cu 4,00, în timp ce Rapid are o cotă de 8,00 pentru prezența în play-out.