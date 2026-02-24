Pariuri sportive

Pontul zilei de miercuri, 25 februarie. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet pentru Juventus – Galatasaray

Cu pontul zilei de miercuri, 25 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.25 la meciul Juventus – Galatasaray
FANATIK
24.02.2026 | 23:02
Pontul zilei de miercuri 25 februarie Bet Builder de cota 425 la Superbet pentru Juventus Galatasaray
Pontul zilei de miercuri este realizat pe baza meciului dintre Juventus și Galatasaray. Foto: Hepta.ro
Miercuri seară, la miezul nopții, vom afla și ultimele echipe ce se vor lupta în optimile de finală ale Ligii Campionilor, iar Juventus are o misiune aproape imposibilă în fața lui Galatasaray. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4.25.

Pontul zilei de miercuri, 25 februarie. Cotă de 4.25 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Juventus – Galatasaray

Meciul tur dintre Galatasaray și Juventus a fost una dintre surprizele acestui play-off de calificare în optimile de finală, însă a demonstrat din nou că fotbalul italian este în scădere și la echipele de club, nu doar la echipa națională, în timp ce Turcia este în plină ascensiune.

Galatasaray este o echipă plină de vedete și nu mare a fost mirarea când Okan Buruk i-a introdus de pe bancă în meciul cu Juventus pe Mauro Icardi și Leroy Sane. „Bătrâna Doamnă” nu mai are nimic de pierdut după ce a fost înfrântă cu 2-5 la Istanbul, așa că se va arunca cu toate forțele în atac. Turcii au o echipă letală și este puțin probabil ca jucătorii Cimbom să nu profite de breșele din defensiva torinezilor, tocmai de aceea vom miza pe un meci în care Galata nu va pierde, în ciuda rezultatului „călduros” sub care se poate ascunde. Începem Bet Builderul cu pronosticul „X2”.

Meci încins la Torino. Pariem pe avertismente

Tensiunea va ajunge la cote maxime în meciul de miercuri seară, mai ales că fotbaliștii lui Juventus sunt disperați să reducă cât mai repede din diferența din tur. Spiritul lui Galatasaray este și el unul războinic, iar cele două echipe vor da totul pentru a intra în ultimele 16 echipe din competiție. Pentru acest meci, vom adăuga pe Bet Builder selecția „Peste 4,5 cartonașe”.

Deși Juventus va ataca în valuri, suntem de părere că Galatasaray va căuta să se apere cât mai bine și să nu lase spații de joc italienilor. Dacă în tur „Bătrâna Doamnă” a marcat doar de două ori, vom paria că nici de această dată nu va înscrie de mai multe ori și vom alege „Sub 2,5 goluri Juventus”.

Așadar, Bet Builderul de cotă 4.25 de la SUPERBET pentru meciul Juventus – Galatasaray conține următoarele pariuri:

  • X2 – cotă 2.60
  • Peste 4,5 cartonașe – cotă 1.80
  • Sub 2.5 goluri Juventus – cotă 1,60
