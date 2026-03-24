Pontul zilei de miercuri, 25 martie. Cotele pentru câștigarea titlului în SuperLiga. Cine e favorită după primele două etape din play-off

ADVERTISEMENT

S-au scurs deja două etape din play-off, iar SuperLiga a luat o scurtă pauză pentru a face loc echipelor naționale. Însă, chiar și în această perioadă pariorii au ocazia să facă un profit însemnat la SUPERBET dacă vor alege inspirat câștigătoarea titlului din sezonul 2025-2026.

Pontul zilei de miercuri, 25 martie. Ce cote au echipele din SuperLiga la câștigarea campionatului

Mai echilibrat ca niciodată, play-off-ul SuperLigii din acest sezon a început în forță și lupta la titlu este una acerbă. Echilibrul este cuvântul de ordine în ”finala” campionatului, iar acest lucru se poate vedea și din cotele oferite de SUPERBET.

ADVERTISEMENT

Bookmakerii o văd principală favorită pe Universitatea Craiova. Oltenii au început cu stângul play-off-ul și au pierdut acasă cu FC Argeș, dar și au o cotă de 2.35 pentru cucerirea trofeului.

În ciuda înfrângerii suferite pe terenul CFR-ului, Rapid este cotată cu a doua șansă la titlu. Jocul solid în apărare al trupei lui Costel Gâlcă, eficiența fabuloasă din atac și aportul fanilor sunt motivele pentru care giuleștenii au primit o cotă de 4.00.

ADVERTISEMENT

Clujul vine tare din urmă

Deși este singura cu victorii pe linie în play-off și a egalat-o în fruntea clasamentului pe Universitatea Craiova, U Cluj este abia a treia favorită, cu o cotă de 4.25. Imediat în spate se află concitadina CFR Cluj, care se află la 3 puncte de primul loc și care a primit o cotă de 5.00.

ADVERTISEMENT

Celelalte două participante la play-off, Dinamo și FC Argeș sunt considerate outsidere în bătălia pentru titlu. Ajunși la , ”câinii” sunt văzuți de specialiștii SUPERBET cu o cotă de 25.00 pentru a se impune în finalul sezonului.

ADVERTISEMENT

Piteștenii sunt revelația acestui sezon și au arătat un fotbal de calitate, însă șansele lor la victoria finală sunt extrem de mici. Ei au o cotă de 50.00, iar aici s-a luat în calcul și faptul că au un lot sub celelalte formații și faptul că nu sunt obișnuiți cu presiunea de la acest nivel.