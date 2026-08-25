Pontul zilei de miercuri, 26 august. Cota Superbet pentru Bîrligea golgheter în SuperLiga

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Pontul zilei de miercuri, 26 august 2026: Daniel Bîrligea are prima șansă în cursa pentru titlul de golgheter al SuperLigii 2026-2027, conform cotelor Superbet. Atacantul celor de la FCSB a marcat deja de trei ori în primele șase etape, ceea ce înseamnă o medie de un gol la două partide.

Pontul zilei de miercuri, 26 august: Daniel Bîrligea, golgheter

Cu un gol la două meciuri, Daniel Bîrligea ar putea să ajungă la 20 de reușite, dacă evoluează în toate etapele din acest campionat și FCSB se califică în play-off. N-ar fi o premieră pentru vârful de atac, Bîrligea reușind același lucru în ultimul său sezon complet la CFR Cluj (2023-2024). Atunci, marca 14 goluri în 40 de jocuri și termina pe 7 în topul golgheterilor. Primul se clasa Otele, coechipierul său de la CFR Cluj, cu 18 reușite.

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Revenind la calculul anterior, cu un potențial de 20 de goluri în acest sezon pentru Bîrligea dacă își menține frecvența, trebuie spus că un singur fotbalist din SuperLiga a marcat de 20 de ori într-un singur sezon și NU a fost golgheter. Este vorba despre Andrea Compagno de la FCSB, în 2022-2023, când cel mai bun marcator a fost Dugandzic (Rapid) cu 22 de reușite.

Bîrligea, criză de formă în startul campionatului

Startul sezonului a fost unul oscilant pentru Daniel Bîrligea. Atacantul de la FCSB a deschis scorul în primul meci al echipei sale, 2-0 cu FC Argeș. Și totul părea să intre pe făgașul anticipat. Însă, în partidele următoare, Birli-gol a ratat niște ocazii foarte mari, în special în dubla europeană cu Auda, și criticile au curs la adresa sa. Nici în campionat n-a reușit să-și revină prea repede, bifând trei partide la rând fără să înscrie.

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Bîrligea pare să fi depășit tracul în fața porții adverse odată cu victoria în fața lui FC Botoșani, 3-2. Atunci, Joao Paulo a deschis scorul pentru FCSB, Dumiter a întors pentru FC Botoșani cu o dublă, iar Bîrligea a marcat ultimele două goluri ale întâlnirii, în minutele 63 și 90+6. După acel meci, . Mai mult mizează pe minimum 18 reușite al vârfului „roș-albastru”. Cel mai mare impediment pentru acest pronostic de cotă 5,00 la Superbet ar fi un eventual . Iar o echipă de Serie A și-a arătat deja interesul, așa cum a anunțat FANATIK în exclusivitate.

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