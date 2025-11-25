Pariuri sportive

Pontul zilei de miercuri, 26 noiembrie. Bet Builder de cotă 3.75 la Superbet pentru Arsenal – Bayern

Cu pontul zilei de miercuri, 26 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.75 la meciul Arsenal - Bayern.
FANATIK
25.11.2025 | 22:50
Pontul zilei de miercuri, 26 noiembrie, aduce un câștig generos. Sursă foto: Hepta
Cupele europene revin în actualitate, iar o partidă de excepție se anunță cea dintre Arsenal și Bayern din Champions League. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu pontul zilei de miercuri, 26 noiembrie, pentru care vă oferim o combinație Bet Builder de cotă 3.75.

Pontul zilei de miercuri, 26 noiembrie. Cotă de 3.75 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Arsenal – Bayern

Duelul dintre Arsenal și Bayern, din etapa a 5-a a grupei de Champions League, este programat de la ora 22:00. Este cel mai interesant duel din această săptămână, față în față aflându-se formațiile aflate pe primele două locuri.

Bavarezii sunt lideri la golaveraj după victoria uluitoare de la Paris în fața deținătoarei trofeului, dar ”tunarii” traversează o formă cu adevărat excepțională și vor să-și mențină seria de victorii fără gol primit din cea mai importantă competiție europeană.

Show de zile mari pe Emirates

Pentru Bet Builder-ul de la partida Arsenal – Bayern am ales cinci pronosticuri ce par sigure. Londonezii au parte de un sezon încântător, însă Bayern vine cu un Harry Kane într-o formă de zile mari și atunci decis să mizăm pe variantele ”total goluri Arsenal: peste 0.5” și ”total goluri: peste 1.5”.

Experții prevăd un meci în care gazdele vor încerca să domine mijlocul terenului și cu bavarezii care se vor apăra grupat și vor căuta să dea lovitura pe contraatac. În acest caz, am ales pronosticurile ”faulturi comise de Konrad Laimer: peste 1.5” și ”șuturi pe poartă Viktor Gyokeres: peste 0.5”.

Pontul zilei miercuri 26 noiembrie

Este clar că ne așteaptă un duel mai mult decât interesant pe Emirates, cu două echipe care și-au propus câștigarea marelui trofeu în acest sezon. Oricum ar fi, spectacolul pare asigurat, așa că am hotărât să jucăm ”total cornere: peste 8.5”. Acesta este Bet Builder-ul cu cotă 3.75 de la SUPERBET pentru meciul Arsenal – Bayern.

  • 2.65 este cota oferită de SUPERBET pentru pariul ”interval goluri în fiecare repriză: 1-2” la meciul Arsenal – Bayern

