Pontul zilei de miercuri, 27 august, din SuperLiga. Mizați pe echipele care vor evolua în play-out și dați lovitura la Superbet

, iar clasamentul este unul surprinzător, mai multe echipe puternice aflându-se în a doua jumătate a ierarhiei. Pe pontul zilei de la SUPERBET analizăm șansele ca echipele din prima ligă să evolueze în play-out-ul actualei stagiuni.

Principalele „favorite” la o calificare în play-out, cu o cotă de 1.01, sunt cele trei nou-promovate, FC Argeș, Csikszereda și Metaloglobus, dar și Unirea Slobozia, care a evitat retrogradarea la baraj. Piteștenii și ialomițenii au avut un start pozitiv de sezon, aflându-se în acest moment în prima jumătate a clasamentului.

Apoi, Oțelul Galați și Petrolul Ploiești au o cotă de 1.05 să joace în play-out, iar FC Botoșani și Hermannstadt sunt cotate cu 1.15. Deși este neînvinsă după șapte runde și se află pe podium în acest moment, UTA nu este văzută drept una dintre principalele favorite la play-off, cota pentru a juca în play-out fiind 1.35.

Farul, care după un start pozitiv a suferit trei înfrângeri consecutive, are cota 1.40 să joace în play-out, iar Universitatea Cluj, care a jucat în play-off în sezonul precedent, este cotată cu 1.85. Deși nu a convins în totalitate până în acest moment din punct de vedere al jocului prestat, Dinamo ocupă locul 6, iar cota pentru a rata play-off-ul este 2.45.

Ce cote au FCSB și CFR Cluj să joace în play-out

Primele două clasate din sezonul trecut, FCSB și CFR Cluj, traversează un sezon complicat pe plan intern, fiind în acest moment pe locurile 13, respectiv 14, cu mențiunea că „feroviarii” au un meci în minus. Chiar și în acest context, cele două se numără printre principalele favorite la play-off, iar cota pentru a evolua în play-out este 5.00.

Rapid a strâns 15 puncte până în acest moment și ocupă locul 2, iar ratarea play-off-ului ar reprezenta un adevărat dezastru. Cota pentru ca acest lucru să se întâmple este 7.00. În fine, actualul lider, , iar șansele de a juca în play-out sunt foarte mici, aspect reflectat și de cota pentru acest pronostic: 20.00.

