Pariuri sportive

Pontul zilei de miercuri, 28 ianuarie. Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru Borussia Dortmund – Inter

Cu pontul zilei de miercuri, 28 ianuarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.50 la meciul Borussia Dortmund - Inter.
FANATIK
27.01.2026 | 23:15
Pontul zilei de miercuri 28 ianuarie Bet Builder de cota 450 la Superbet pentru Borussia Dortmund Inter
Pontul zilei de miercuri, 28 ianuarie. Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru Borussia Dortmund - Inter. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
Faza ligii din UEFA Champions League se încheie miercuri seară, toate cele 18 partide fiind programate de la ora 22:00. Poate cel mai interesant meci al serii va avea loc la Dortmund, unde Borussia va primi vizita echipei pregătite de Cristi Chivu, Inter Milano, iar pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4.50.

Pontul zilei de miercuri, 28 ianuarie. Cotă de 4.50 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Borussia Dortmund – Inter

Atât Borussia Dortmund, cât și Inter au suferit eșecuri în etapa precedentă din UEFA Champions League, ambele fiind învinse de echipe din Anglia. Germanii au cedat cu 0-2 la Londra contra lui Tottenham, iar „nerazzurrii” au pierdut cu 1-3 pe San Siro împotriva lui Arsenal.

După rezultatele din runda a 7-a, ambele au fost depășite în clasament de mai multe grupări, iar momentan Inter are 12 puncte și ocupă locul 14, iar Dortmund se află pe 16, cu un punct în minus. Cele două grupări sunt sigure de prezența în faza eliminatorie, însă au nevoie de un succes pentru a ocupa o poziție cât mai bună la finalul fazei ligii.

Ținând cont de faptul că Borussia Dortmund este neînvinsă pe teren propriu în sezonul actual de UEFA Champions League și de problemele pe care Inter le-a avut contra adversarilor puternici în mandatul lui Cristi Chivu, suntem de părere că germanii nu vor pierde, așadar vom miza pe varianta „Șansă dublă: 1X”.

Spectacol la Dortmund

Borussia Dortmund a reușit să marcheze 19 goluri până acum în faza ligii, fiind depășită din acest punct de vedere de doar 3 formații, Arsenal, Bayern și PSG. Totuși, defensiva echipei lui Niko Kovac se numără printre cele mai dezamăgitoare din competiție, cu 15 goluri primite.

Ținând cont de aceste aspecte, dar și de calitatea celor două formații, am ales pronosticurile „Ambele echipe marchează (GG)” și „Total goluri: peste 3.5”. În concluzie, pontul zilei de miercuri, 27 ianuarie, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 4.50 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul Borussia Dortmund – Inter Milano cu următoarele selecții:

  • Șansă dublă: 1X – cotă 1.59
  • Ambele echipe marchează (GG) – cotă 1.59
  • Total goluri: peste 3.5 – cotă 2.75

 

  • 3.45 este cota oferită de SUPERBET pentru „X” în meciul Borussia Dortmund – Inter Milano

