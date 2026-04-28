Pontul zilei de miercuri, 29 aprilie, din SuperLiga. Cotă de 8.62 de la Superbet cu meciuri din etapa 7 de play-out

Ne apropiem cu pași repezi de finalul sezonului în Superliga României. Se anunță o nouă etapă captivantă, iar noi, cu ajutorul celor de la Superbet, am construit un bilet interesant pentru pontul zilei de miercuri, cu mai multe meciuri din play-out.

Primul meci pe care îl analizăm este chiar cel care deschide etapa. Csikszereda primește vizita . „Roș-albaștrii” speră să obțină o nouă victorie în play-out, însă ciucanii au arătat în destule rânduri că pot produce surprize. Noi mizăm pe selecția „ambele marchează: da”, cu o cotă foarte bună de 1,76 la Superbet.

Sâmbătă se joacă două meciuri din play-out-ul Superligii României. Oțelul Galați primește vizita celor de la Metaloglobus, echipă care matematic a retrogradat în Liga a II-a. Aici mizăm pe o victorie a moldovenilor, întrucât vor da peste un adversar care nu mai are obiective. Cota pentru „1 solist” este de 1,40.

Tot sâmbătă se joacă și Farul – FC Botoșani , întrucât echipa de la malul mării rămâne în apropierea locurilor din zona roșie a clasamentului. Aici mizăm pe selecția „total goluri peste 2,5”, cu o cotă de 1,92 la Superbet.

Ultimul meci pe care îl analizăm pentru pontul zilei este Petrolul – UTA. Arădenii speră să termine cât mai sus în play-out. În schimb, formația prahoveană ocupă o poziție care duce la baraj și are nevoie de 3 puncte. Aici mizăm pe selecția „ambele marchează: nu”, cu o cotă de 1,82.

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem selecția „ambele marchează: da” la Csikszereda – FCSB, cu o cotă de 1,76, alături de „1 solist” la Oțelul Galați – Metaloglobus, cotă 1,40, „peste 2,5 goluri” la Farul – FC Botoșani, cotă 1,92, și „ambele marchează: nu” la Petrolul – UTA, cotă 1,82. Combinate pe un singur bilet, aceste pronosticuri ne oferă o cotă totală de aproximativ 8,62, numai bună pentru un câștig de 862 de lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.