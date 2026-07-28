Pariuri sportive

Pontul zilei de miercuri, 29 iulie, din SuperLiga. Cotă de 8,00 la Superbet pentru Nsimba golgheter

Pontul zilei de miercuri, 29 iulie, este unul extrem de tentant. La Superbet puteți da o lovitură importantă dacă mizați pe fotbalistul care va lua titlul de golgheter în SuperLiga.
FANATIK
28.07.2026 | 21:50
Pontul zilei de miercuri 29 iulie din SuperLiga Cota de 800 la Superbet pentru Nsimba golgheter
Pontul zilei de miercuri, 29 iulie. Cota la Superbet a lui Steven Nsimba pentru a lua titlul de golgheter în SuperLiga. Sursa foto: Hepta
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Sezonul 2026 – 2027 din SuperLiga a început într-un mod extrem de alert. S-au marcat deja multe goluri, au fost surprize, dar ceea ce este mai important e faptul că atacanții au fost la datorie. SUPERBET, așa cum ne-a obișnuit, are o ofertă extrem de bogată și de variată când vine vorba de întrecerea internă. Ce cote se oferă pentru titlul de golgheter al sezonului în curs.

Pontul zilei de miercuri, 29 iulie. Cota la Superbet a lui Steven Nsimba pentru a lua titlul de golgheter în SuperLiga

S-au scurs doar două runde din acest campionat, iar jucătorii importanți încă se caută. Cu toate acestea, unii oameni de gol, care ne-au arătat încă din sezonul precedent că au gustul golului, au apărut pe lista marcatorilor. La SUPERBET avem deja o ofertă specială la secțiunea „Golgheter” în SuperLiga (sezon regulat + Play-off/Play-out).

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Cotele de aici sunt generoase cu pariorii. L-am ales din listă pe Steven Nsimba (30 de ani), omul de gol al Universității Craiova. Atacantul francez și-a făcut rapid un nume în SuperLiga. Nu a avut nevoie de o perioadă de acomodare și a trecut rapid la „lucru”. În sezonul anterior, acesta și-a trecut în palmares 10 reușite.

Foamea de goluri a lui Nsimba pare la fel de mare. El are deja un gol în acest sezon, semn că are ca obiectiv să treacă lejer de numărul din sezonul precedent. SUPERBET oferă o cotă de 8,00 pentru ca omul de gol al lui Filipe Coelho să se încoroneze, la finalul sezonului, cu coroana de golgheter al SuperLigii.

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Ce cotă are Daniel Bîrligea, atacantul de națională de la FCSB

În lupta pentru a obține titlul de golgheter în întrecerea internă mai intră cu șanse bune și alți fotbaliști. Cel mai important atacant de la FCSB și un om de națională, Daniel Bîrligea (26 de ani), are o cotă de 5,75 la SUPERBET. Pe podiumul favoriților să se impună la acest capitol în SuperLiga îl mai avem pe Jovo Lukic (27 de ani).

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Fotbalistul din Bosnia Herțegovina, care a rămas la Universitatea Cluj, a marcat 18 goluri în sezonul trecut și se anunță și pe viitor un pericol pentru portarii din SuperLiga. Lukic a arătat că nu și-a pierdut pofta de gol încă din vară. Acesta a marcat la Cupa Mondială în meciul inaugural, Canada – Bosnia Herțegovina 1-1.

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Care sunt celelalte vârfuri cu potențial de a pune mâna pe titlul de golgheter

CFR Cluj are un început bun de sezon în întrecerea internă la capitolul marcatori. După ce a marcat 13 goluri în sezonul anterior, Andrei Cordea (27 de ani) are deja 3 goluri în două etape. El primește o cotă de la SUPERBET de 10,00, la fel ca un coleg de-al său. Sârbul Stefan Drazic a reușit o ”dublă” cu FC Voluntari și se anunță un atacant de temut în SuperLiga.

Cu șanse importante de a se lupta pentru titlul de golgheter în SuperLiga îi mai avem pe Assad Hamlawi (25 de ani, U Craiova), Alexandru Pop (26 de ani, Dinamo), Florin Tănase (31 de ani, FCSB) – toți cu o cotă de 12,00.

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  • 8,00 este cota oferită de SUPERBET pentru pariul ”Steven Nsimba – Golgheter în SuperLiga”
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