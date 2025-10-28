Pontul zilei de miercuri, 29 octombrie, din SuperLiga. Ce cote au FC Botoșani, Rapid, U Craiova sau FCSB să câștige titlul

ADVERTISEMENT

Cu o etapă rămasă din turul sezonului regulat în SuperLiga, clasamentul este extrem de strâns la vârf. Pariorii au ocazia încă de pe acum să aibă parte de un câștig important la SUPERBET, dacă vor miza la pontul zilei pe cine va lua titlul la finalul sezonului 2025-2026.

Pontul zilei de miercuri, 29 octombrie. Rapid, favorită să câștige titlul în SuperLiga

Rapid merge ceas în SuperLiga. În primele 14 etape, echipa lui . Cu doar 10 goluri încasate, Rapid are cea mai bună defensivă din SuperLiga.

Cu o etapă rămasă până la finalul turului sezonului regulat, Rapid e pe locul 2, cu 31 de puncte, la egalitate cu liderul FC Botoșani. Moldovenii sunt însă avantajați, deocamdată, de golaverajul superior. Totuși, trupa din Giulești este văzută în continuare cu șanse mai mari la campionat, având în vedere că, până în acest sezon, Botoșani s-a luptat mai mult pentru evitarea retrogradării.

În acest context, SUPERBET a oferit cota de 2,50 pentru ca elevii lui Gâlcă să câștige cel de-al 4-lea titlu din istorie la finalul play-off-ului din stagiune 2025-2026. Anul viitor se împlinesc 23 de ani de la ultimul campionat luat de Rapid.

Cotă 3,00 pentru ca Universitatea Craiova să iasă campioană

Universitatea Craiova a început bine campionatul, dar, spre deosebire de Rapid, nu are liniște. În ultimele etape, oltenii sunt în picaj, iar una dintre cauze poate fi și . Astfel, U Craiova a căzut din fotoliul de lider tocmai pe poziția a 3-a, cu 28 de puncte, cu trei mai puține decât Botoșani și Rapid.

În plus, Universitatea Craiova mai are o „povară”. Echipa lui Rădoi trebuie, cel puțin până la iarnă, să gestioneze meciurile din 3 în 3 zile. Alb-albaștrii sunt calificați în premieră pe tabloul principal din Conference League. În acest context, SUPERBET oferă o cotă de 3,00 pentru ca U Craiova să devină campioana României.

Ce cotă are FCSB să își apere titlul cucerit în ultimii doi ani

Deși are un start de sezon catastrofal, FCSB nu poate fi scoasă momentan din lupta la titlu. Campioana ultimelor două sezoane trebuie însă mai întâi să prindă play-off-ul. După 14 etape, echipa lui Elias Charalambous e la 3 lungimi de locul 6.

Până la finalul sezonului regulat mai sunt însă 16 meciuri de jucat, iar, dacă FCSB va ajunge în play-off orice se poate întâmpla. Mai ales că, în ultimele 10 etape, punctele se vor înjumătăți. Așadar, SUPERBET propune o cotă de 6,00 pentru ca FCSB să își apere titlul cucerit în ultimele două sezoane.

Cotă uriașă pentru ca FC Botoșani să dea lovitura în SuperLiga

Deși este lider în SuperLiga și practică un joc extrem de spectaculos, FC Botoșani este văzută cu șanse destul de mici la câștigarea campioantului. După 14 etape, echipa lui Leo Grozavu este pe primul loc, cu 31 de puncte.

Moldovenii au cel mai bun atac, 28 de goluri, și a doua cea mai bună apărare, doar 11 goluri primite. Singura înfrângere suferită până acum i-a provocat-o Rapid, echipa considerată principala favorită la titlu.

Cea mai bună performanță a clubului patronat de Valeriu Iftime este clasarea pe locul 4, la finalul sezonului 2019-2020. În concluzie, ar fi o surpriză ca FC Botoșani să termine pe locul 1 sezonul 2025-2026. Pentru acest pronostic, SUPERBET oferă o cotă de 20,00.