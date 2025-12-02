Pontul zilei de miercuri, 3 decembrie, din SuperLiga. Ce cotă are FCSB pentru calificarea în play-off

ADVERTISEMENT

Încă 12 etape ne despart până la start-ul play-off-ului, însă componența sa ar putea fi cunoscută chiar și mai rapid. FCSB continuă să fie una dintre favorite la calificarea la play-off, deși se află pe poziția a 9-a în clasament. Pariorii au ocazia încă de pe acum să câștige 35% din investiție la SUPERBET dacă vor miza pe calificarea campioanei României în primele șase echipe.

Pontul zilei de miercuri, 3 decembrie. FCSB, a 5-a favorită la calificarea la play-off

Returul sezonului regulat a început, iar situația echipelor începe să se contureze. Primele patru echipe din clasament par să nu mai aibă emoții la play-off, iar lupta se dă pe ultimele două locuri.

FC Argeș și Farul Constanța ocupă în acest moment pozițiile râvnite de alte patru echipe.

După cele patru echipe – Rapid, FC Botoșani, Dinamo și Craiova – care au cotă sub 1.10 pentru calificarea în play-off, urmează FCSB cu o cotă de 1.35. Farul Constanța și FC Argeș sunt văzute cu șanse mai mici la play-off, deși în acest moment piteștenii au 6 puncte peste bucureșteni.

CFR Cluj, șanse mici la primele șase

CFR Cluj s-a aflat în situația lui FCSB în ultima etapă. Ardelenii se vedeau aproape obligați să câștige contra lui FC Argeș pentru a păstra vii speranțele la play-off.

Față de echipa lui Bogdan Andone, CFR Cluj este la 11 puncte în spate, în timp ce Farul este la 7 puncte distanță de clujeni. Problema pentru echipa lui Daniel Pancu este că alte 5 echipe se află între aceasta și ultimul loc de play-off, ceea ce face misiunea să fie aproape imposibilă. SUPERBET oferă o cotă de 4,00 pentru cei ce vor paria pe calificarea ardelenilor în play-off.