Pontul zilei de miercuri, 3 septembrie, din SuperLiga. Profit uriaș pe golgheterul din acest sezon

Cu pontul zilei de miercuri, 3 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un pariu antepost la categoria golgheterul SuperLigii.
FANATIK
02.09.2025 | 23:15
Pontul zilei de miercuri, 3 septembrie, din SuperLiga. Profit uriaș pe golgheterul din acest sezon. FOTO: colaj Fanatik / Sport Pictures

Au trecut primele opt etape din noul sezon al Superligii, iar mai mulți fotbaliști ofensivi din campionat au ieșit în evidență prin realizările de până acum. Pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET, dacă vor miza pe titlul de golgheter al Superligii.

Florin Tănase, golgheter din nou în Superligă?

Revenit la FCSB în 2024 după experiențe la Al Jazira și Al Okhdood în țările arabe, Florin Tănase a înscris doar 4 goluri în sezonul precedent din Superligă. „Decarul” campioanei a depășit această cifră după doar opt etape în noul sezon, având deja 5 reușite, cea mai recentă în derby-ul cu CFR Cluj, încheiat la egalitate, 2-2. Cu o cotă de 5.00, Tănase este principalul favorit la titlul de golgheter, pe care l-a mai câștigat de două ori, în sezoanele 2020-2021 și 2021-2022.

Al doilea candidat pentru acest titlu este un jucător care a sosit în această vară în România, Steven Nsimba, de la Universitatea Craiova. Francezul a reușit să marcheze 4 goluri în primele sale șase partide disputate în Superligă, oferind și două pase decisive. Acesta are o cotă de 7.00 să fie golgheter la finalul sezonului.

Start dificil de sezon pentru Louis Munteanu

Coechipierul lui Nsimba de la Craiova, Assad Al Hamlawi, și cel mai bun marcator al Superligii din sezonul trecut, Louis Munteanu, au o cotă de 8.00 pentru titlul de golgheter. Palestinianul are un start fabulos la Universitatea, marcând deja nu mai puțin de 6 goluri, însă doar două dintre ele au fost în campionat.

Fotbalistul CFR-ului, care a fost aproape de un transfer în străinătate, nu a marcat niciun gol în actualul sezon de Superligă, dar are capacitatea de a repeta perfomanța din stagiunea precedentă în cazul în care își va reintra în formă. Rămâne de văzut dacă acesta va încheia sezonul la gruparea din Gruia.

Daniel Bîrligea este un jucător esențial pentru FCSB, însă misiunea sa de a deveni cel mai bun marcator al Superligii este îngreunată de accidentările repetate cu care se confruntă. Cota pentru ca acesta să devină noul golgheter este de 10.00. Elvir Koljic are un start pozitiv de sezon în tricoul Rapidului, cu 4 reușite, iar cota sa pentru titlul de golgheter este 15.00.

  • 20.00 este cota SUPERBET pentru ca Darius Olaru să termine primul în clasamentul golgheterilor din SuperLiga
